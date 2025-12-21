北捷攻擊案追真相！ 檢警鎖定金流、筆電資料釐清犯案動機

張文準備大量攻擊工具，包括汽油彈、煙霧彈與刀具，警方持續調查購買來源。（圖／林冠吟攝）

男子張文涉嫌於捷運台北車站地下通道及中山站周邊隨機傷人，造成4人死亡（含張文本人）、多人受傷。為還原完整犯案動機，台北地檢署與警方持續擴大偵辦，將調查重點鎖定在人際網絡、數位軌跡、金流來源及犯罪工具取得等面向，其中，成功破解張文筆電硬碟被視為關鍵突破口。

張文犯案後從百貨頂樓墜樓不治，警方封鎖現場調查遺留物證（圖／翁靖佑攝）

27歲男子張文在台北捷運台北車站及中山商圈日前發生隨機攻擊，釀成4死11傷的重大治安案件，他涉案後墜樓身亡，為還原完整犯案動機，台北地檢署指揮檢警，持續深入調查其人際關係、數位活動軌跡及相關金流往來。根據《中央社》和《壹蘋新聞網》報導，警方在其投宿旅館及租屋處查扣1台筆電、3台平板與相關電子設備，其中部分設備因張文犯案前縱火而受損，不過筆電硬碟並未燒毀，已交由刑事鑑識人員進行破解，盼從中釐清是否存在資金鏈、幕後協助者或潛在共犯。

廣告 廣告

警方調查發現，張文生前曾大量搜尋2014年捷運隨機殺人案兇嫌鄭捷的相關新聞、生平與網路評論內容，並頻繁輸入「隨機殺人」等關鍵字，研判其行徑高度疑似模仿犯，甚至可能帶有崇拜心理。此外，警方也在其雲端資料中發現一份疑似「犯罪計畫書」，內容與實際犯案流程高度吻合，顯示整起行動並非臨時起意，而是長期預謀。

從犯案過程來看，張文當天至少5度變裝，先後在多處地點縱火製造混亂，再前往台北車站及中山商圈犯案，行動路線與節奏具高度計畫性。警方也掌握，他準備了53瓶汽油彈、24顆煙霧彈及13把刀具，部分推車與容器透過網路購得，是否有人提供購買管道、使用知識或實際協助，仍待進一步釐清。

在金流方面，警方調查顯示，張文自民國112年6月至113年6月曾擔任保全人員，月薪約新台幣4萬元，離職後長達一年多未有固定工作收入，生活主要仰賴母親不定期匯款接濟。然而，他卻能負擔租屋、旅館費用及大量犯案工具支出，與其經濟狀況顯不相符。警方目前仍在追查其是否另有借貸管道、第三方金援，或透過他人代為付款。

專案小組也同步釐清外界質疑是否存在境外勢力、模仿犯效應或網路煽動因素。此前，法務部調查局已成立「1219反恐專案」，並偵辦一起假借張文名義散布恐嚇訊息的案件，初步確認與本案並無實際連結，但已依法究辦。

檢警強調，本案將持續從「犯案動機、是否有共犯、資金來源、工具取得」四大方向深入調查，務求釐清所有疑點，還原真相，也避免不實訊息擴散造成社會恐慌。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文想用紙箱逃生？ 警列4關鍵駁斥：過度揣測

張文原始計畫更恐怖！ 57歲余男挺身制止「擋下更大屠殺」

獻花哀悼死者「大露LOGO」挨轟 手搖飲UG發聲道歉了