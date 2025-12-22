北捷攻擊案遭質疑警方反應慢？張榮興：未來訓練目標一定達到「3快」

記者盧素梅／台北報導

警政署長張榮興。（資料照／記者盧素梅攝影）

北捷台北車站與中山商圈19日發生張文隨機攻擊案，釀成包括凶嫌在內4人死亡，外界質疑警方追捕慢、無配槍。對此，警政署長張榮興今（22）日表示，警察一定是保護民眾安全，希望網民可以鼓勵、支持警察。他並強調，未來在員警訓練上，遇到任何狀況一定要達到「報案快、到場快、處置快」的境界。

立法院內政委員會今天邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

廣告 廣告

媒體會前聯訪時詢問，民眾憂心北捷的警力及監視器是否有盲區？張榮興回應，有關警力跟監視器的部分，警政署未來會來做研討跟精進，做到最佳的狀態。

台北市議員簡舒培質疑，嫌犯作案前先四處縱火，警方怎麼抓不到人？張榮興表示，台北市目前是警力比較充足、比較沒問題，未來對於員警的訓練，譬如遇到相關案件，「我們的任何狀況一定要達到：報案快、到場快，以及處置要快的境界。」

中山分局中山一派出所長李欣鴻昨受訪時哽咽說，「警察不是網路上的鍵盤高手」。張榮興表示，警察一定是保護民眾安全，一定是民眾的要求很高，希望這些網路上的網民能鼓勵、支持警察。

媒體追問，除了張文母親每個月給他的零用金之外，有無查到其它相關資金？張榮興表示，相關金流目前仍在調閱查處當中。

更多三立新聞網報導

余家昶阻凶遇害入忠烈祠？ 立法院內政委員通過臨時提案 劉世芳：尊重

炸彈恐嚇鎖定捷運全線！台北捷運警察隊提高戒備 重點站體全面巡檢

「鄭捷殺人前我站在他正對面」 網憶11年前驚魂一刻：勿檢討為何不反抗

張文隨機殺人！網問「如果開車撞死他會怎樣？」 律師解答了

