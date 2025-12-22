北捷攻擊案陰影 聖誕活動忍者男帶假武士刀遭警攔查

張文犯下恐怖殺人案，全台風聲鶴唳。（圖／翻攝自張文臉書）





北捷砍人案後對民眾造成不小陰影，台南海安路舉行聖誕節活動時，一名忍者打扮的男子揹著武士刀出現，立即被警方攔下盤查，雖然武士刀沒有殺傷力，但敏感時機還是讓民眾恐慌，而不少網友看到影片都說看過扮忍者的男子，他常年這樣的打扮，只是時機太敏感，我們也找到這名男子，他說只是喜歡這樣裝扮，武士刀也只是他用鋤頭的棍子做的。

民眾拍下的畫面中，看到咍南海安路上，員警攔下了這名忍者打扮的男子，他的背上揹了一把武士刀，員警抽出他身上的刀子，在手上敲了2下試試，確定有沒有殺傷力，而民眾拍下的影片是在糖果森林海安聖誔日的活動，現場相當熱鬧，不過在北攻恐事件發生後，民眾對打扮特殊的人特別敏感，不少網友看了影片都指稱，認識這名忍者打扮的男子，是台南名人等級了，只不過這敏感時期，揹著道具會被警察帶走，還有人說敏感時期，還是先別cos有危險物品的角色。

廣告 廣告

在 Threads 查看

民眾VS記者：「應該要稍微避嫌一下，因為這個時間敏感太敏感了，（太敏感了？）對，（如果你看到這樣子裝扮的時候，你會不會離離他遠一點？）會，（為什麼？）我覺得可能，他會是想要模仿，下一個想要引起動亂的人。」

民眾VS記者：「我在十幾年前就看他在撿回收，晚上他會包緊緊。（忍者？）對對對，騎個腳踏車到處撿罐子。」

而記者也找到了這名忍者裝扮的男子，他平常在做資源回收，也會熱心幫人，認識他的人知道他夏天喜歡打扮成藍波，冬天則扮忍者。

扮忍者男子VS記者：「台北我知道我知道，他是鄭捷的版本，（武士刀造型的是什麼東西？），整支是用鋤頭的鋤頭的棍子。」

警方也說，經過檢視，男子揹的武士刀是道具，沒有殺傷力，雖然男子喜歡cosplay，但是在民眾對北捷恐攻，心裡還是有不小陰影時期，難免會特別警戒。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

九份「浪人劍客」徒步環島！背上武士刀太驚悚 民眾嚇壞報案

毒駕兄弟紅燈右轉遭攔！ 偽造車牌還隨身攜帶武士刀

獨家／為30元拔刀！疑算錯錢互槓 老闆持武士刀恐嚇

