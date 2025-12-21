北捷攻擊案震驚全國 蕭美琴今赴教會祈禱：盼台灣行在和平、公義道路上

記者盧素梅／台北報導

副總統蕭美琴今（21）日上午出席台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

北捷M7出口、捷運中山站以及誠品南西店19日發生嫌犯張文投擲煙霧彈和隨機傷人案，震驚全國。副總統蕭美琴今（21）日在社群平台發文指出，前幾天台北市發生的事件，讓許多人心中充滿不安。願上帝安慰所有受到影響的民眾，醫治受傷的身體。她也懇求，盼望上帝賜福給我們的國家，讓台灣在動盪的世界當中，可以行在和平、公義以及仁愛的道路上，願主的恩典讓我們國家興盛、社會和睦，人民互相照顧、同心同行。

再過幾天就是聖誕節，蕭美琴今天上午出席台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜。蕭美琴也在社群平台發文指出，今天她來到大安教會，和主內的兄弟姊妹們一同祈禱。

蕭美琴提及，前幾天台北市發生的事件，讓許多人心中充滿不安。願上帝安慰所有受到影響的民眾，醫治受傷的身體。求主以祂的平安臨到百姓，使他們重新獲得力量。

蕭美琴指出，在這個聖誕將近的時刻，她與大家共同懇求，盼望上帝賜福給我們的國家。讓台灣在動盪的世界當中，可以行在和平、公義以及仁愛的道路上，願主的恩典讓我們國家興盛、社會和睦，人民互相照顧、同心同行。

蕭美琴並指出，今天也是冬至，是團圓、添歲，祈求來年平安的日子。衷心祈願台灣四時無災、平安順遂，也願受傷的心都能早日復原。

