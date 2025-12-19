北捷攻擊案驚擾中山站！砍人嫌一路殺進誠品南西 女店員急關鐵門救10人「以為要死了」

中山站攻擊事件後，警方持槍進入誠品與周邊建物加強戒備，現場氣氛一度緊繃。（圖／翁靖祐攝）

台北捷運台北車站與中山站今（19日）傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯在丟擲煙霧彈後持刀闖入商圈，造成4死7傷，引發市區大規模恐慌。中山站周邊的誠品生活南西與麥當勞等店面，均有目擊者驚險逃生，部分民眾甚至以為「這輩子就要結束了」。

根據一名在誠品南西商場4樓擺攤的民眾在Threads上分享，現場先出現一群驚慌失措的民眾逃竄，下一刻便見一名男子持長刀朝人群衝來，場面極度混亂。她與另一名跌倒女子一同躲避時忍不住落淚，「那一瞬間真的以為自己會死」。另一名目擊者則表示，她立刻躲進櫃子下方避難，親眼見歹徒朝手扶梯方向走去，疑似上樓前往書區。

同樣在中山南西商圈的麥當勞門市，也出現驚險情況。有網友於社群平台發文表示，案發時樓管透過對講機不斷通報異常，警察與保全隨後持槍進入大樓戒備，氣氛瞬間緊繃。餐廳女店員隨即通知封鎖出入口，並協助近10人躲進櫃台後方。由於門鎖一度故障，現場只能用掃把與身體抵住門縫，所有人全身發抖等待警力協助。

事後樓管敲門要求撤離，眾人來不及收拾物品，在警方護送下迅速疏散至一樓。貼文曝光後，有網友感謝店員當機立斷、冷靜應對，「真的救了很多人」。

警方目前已將嫌犯控制並進行調查中，誠品與周邊商家暫時停業清查安全，事件仍在進一步釐清中。多數目擊者雖已脫離險境，但心理衝擊未退，現場餘悸猶存。

