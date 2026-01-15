北捷攻擊案「張文獲不起訴」 北檢曝死因：並無共犯

即時中心／林韋慈、魏熙芸報導

台北地檢署今（15）日與警方共同召開記者會，說明12月19日張文無差別攻擊事件的調查結果。張文犯下多起罪嫌，但因已死亡，依法不起訴。警方調查發現，張文墜樓並非外界所傳的失足意外，而是依自身意願自頂樓墜下。

警方指出，張文行為有明確計畫，確認事件中無境外勢力介入，也未涉及異常金流，其資金來源主要為過去薪資所得及母親贈與，且不存在共犯，所有行為均為個人所為。調查顯示，張文過去曾在兩家保全公司任職，警方調動約600人次，還原其過往活動軌跡，並破解其電腦與手機共約20萬筆資料。整起事件屬於長期規劃、單獨作案的暴力行為。

警方表示，張文墜樓前曾將眼鏡摘下，並將相關物品留在頂樓；從其雲端硬碟中，也可見完整攻擊清單。攻擊完誠品南西店後，張文並無後續攻擊計畫，隨身錢包中仍遺留約1,400元。

警方強調，經調查，張文長期對職場適應不良，缺乏社會關懷，並因家庭期待與自身狀況不符，逐漸形成反社會人格，最終引發此表達性犯罪。事件並非單純衝動性犯罪，張文在離開案發現場時，甚至曾查看即時新聞。





