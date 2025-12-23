北捷攻擊案! 捷運警姍姍來遲惹議 隊長坦言"成員年紀較大"

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

持續來關心，在台北車站發生的這一起無差別攻擊事件，在事發後這幾天，捷運警察和各轄區警局，都加派人力巡邏，提升見警率，但案發當下，適逢下班尖峰時刻，捷運警察卻過了將近9分鐘才到場，也引起批評，捷運警察隊的隊長坦言，多數同仁年紀較大、屆齡退休，人力短缺的問題，浮上檯面。

員警手上拿著臂盾、身上配帶槍還有警棍，全副武裝，在車站裡來回巡視，一起恐怖的無差別攻擊事件，捷運警察、轄區分局都加派人力駐守，不過，在提升見警率的同時，警力不足的議題，再次浮上檯面。臺北市政府捷運警察隊隊長廖洛育表示，捷運警察隊目前的警力，確實是有限，而且我們隊上的同仁，年齡都偏大，多數均已屆齡，所以我們在勤務上，確實是相當的辛勞，身為捷運警察隊的隊長，一定會負起相關的行政懲處，以及必要的責任。

以台北捷運警察隊來說，負責雙北捷運共117個站點，目前警力為203名，還有外勤同仁，一共168名。隊長坦言，隊上的警力有限，而且同仁年紀偏大，有許多已經屆齡、準備退休，加上面對捷運系統每日的人流量，高達200萬以上，對於無法預測的突發狀況，只能以交錯編排勤務的方式，進行人力調派，勤務相當辛勞，但外界質疑，為何事發後過了將近九分鐘，捷運警察才趕到現場。立委(民)李坤城表示，三點到五點是有警察，然後六點到八點有警察，但是人最多的五點到六點，這段時間沒警察，這個張文是不是之前，有再勘查過地形也知道說，這段時間是沒有警察的。媒體人徐嶔煌表示，再這一個範圍裡面，理論上我們說幾個特質，它應該是見警率最高的地方，第二個它的警力有中正一分局，有中山分局警力應該也是充足的，下午五點到六點的時候，捷運警察這個地方，警力配置是零。

一起無差別的隨機攻擊案件，也讓捷警的人力缺口，再度引發討論。

