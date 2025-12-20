北捷攻擊案！總統賴清德赴台大醫院探視 院長余忠仁曝「2傷者」傷勢

記者簡浩正／台北報導

北捷台北車站、中山站週邊，昨（19）日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，嫌犯張文墜樓不治。這起事件已造成含嫌犯在內4人死亡、其餘11名傷者，仍有6人仍繼續留院治療。總統賴清德今（20）日上午前往台大醫院探視傷患；台大醫院院長余忠仁則表示，此事件有兩位傷患送到台大醫院，第一位到院前已經死亡，另一位是左頸部的撕裂傷，經探查和手術室初步縫合，目前在加護病房中，狀況非常穩定。

桃園市27歲男子張文昨（19）日傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生。此案造成多人傷亡；衛福部今（20）日公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者，仍有6人仍繼續留院治療。

賴清德今日上午依序前往台大醫院、聯醫和平院區、聯醫中興院區探視北市隨機襲擊事件傷者。在台大醫院時由衛福部長石崇良、台大醫院院長余忠仁陪同。

台大醫院院長余忠仁說明，昨晚這起非常不幸事件，有兩位傷患送到台大醫院，第一位到院前已經死亡，主要原因是左胸穿刺傷，傷及左肺以及左心房，大量內出血，經急救後不幸死亡；第二位是昨晚約7時25分左右送達，傷患是左頸部的撕裂傷，主要是刀傷，經過探查和手術室初步縫合，沒有傷及內部器官，目前在加護病房中，狀況非常穩定，同時神智清楚、稍微疲憊。

余忠仁表示，此事件有兩位傷患送到台大醫院，第一位到院前已經死亡，另一位是左頸部的撕裂傷，經探查和手術室初步縫合，目前在加護病房中，狀況非常穩定。（資料照／記者簡浩正攝影）

在台大醫院探視傷者後，賴清德發表談話表示，首先要針對昨天晚上這起駭人的暴力攻擊事件中不幸往生的民眾表達哀悼，並且慰問家屬，也感謝台大醫院、三軍總醫院、各大醫院，盡全力搶救傷患。同時，他也要對在這個事件過程中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，你們展現了英勇的行為，令人欽佩。

賴清德說，他已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並且將真相向社會交代。「未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所以及人流眾多的地方，一定要加強部署警力」；而且快打部隊，一旦有事情發生的時候，能夠即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。

