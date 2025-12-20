北捷攻擊案「血液暴露」疑慮 衛福部：傷者評估投藥

台北市 / 綜合報導

衛福部透過記者會表示，昨(19)日的隨機攻擊事件中，有一名傷者為HIV感染者。不過，衛福部強調，這名患者曾通報過，且長期投藥穩定控制，因此幾乎測不到病毒，感染風險不到萬分之一。衛福部提醒民眾不必過度恐慌，假設還是有疑慮，可以撥打1922防疫專線，由專人評估是否要預防性投藥。

衛生福利部部長石崇良說：「處理過程當中，那麼意外的發現，有一名受傷的民眾是HIV，也就是愛滋病毒的感染者。」衛福部今日下午，緊急召開臨時記者會，說明昨(19)日晚間，台北市的恐攻案件傷者中，有一名為HIV感染者。

廣告 廣告

衛福部疾管署署長羅一鈞說：「他是已經通報，而且是長期服藥控制穩定，那個病毒量都屬於就是測不到的這個範圍，所以它其實感染風險是相對的低。」當體內HIV病毒量，無法被偵測到時，病毒就不具傳染力，但感染風險無法完全忽略，若被砍傷或血液暴露到傷口黏膜，還是得到醫院評估，而HIV病毒要傳播，得有足夠病毒量，透過體液接觸到開放式的傷口，不過病毒一但離開人體很快就會死亡，在環境中生存不易，因此不用過度擔心，衛福部也表示，這名患者目前傳染機率低，不到萬分之一，如果民眾仍有疑慮，也能撥打1922防疫專線，由專人評估轉介，是否需要預防性投藥。

衛福部疾管署署長羅一鈞說：「如果經過評估確認需要投藥的話，會即時的轉介到能夠進行投藥的醫院急診，或者是門診，然後在這個所謂的黃金時間，就是暴露後的72小時內來完成投藥，來降低這個可能感染到HIV的風險。」

衛福部表示，民眾無須過度恐慌，也提醒不要肉搜，或散布感染者資料，否則可能觸法，最重可開罰到15萬元得不償失。

原始連結







更多華視新聞報導

台灣首例！ 寶林案首例死者 血液確認檢出「米酵菌酸」

北市隨機傷人案傷者HIV帶原 衛福部成立專案處理

日本研發萬用人工血液 「不分血型」保存2年

