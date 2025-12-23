北捷攻擊案》遇到煙霧彈怎麼辦？醫教6招保命方法：不要逆向擠回去

日前台北捷運台北車站及中山站發生隨機攻擊事件，27歲張姓嫌犯先在台北車站 M7、M8 出口投擲多顆煙霧彈，隨後逃往中山站，沿途持續投擲煙霧彈並持刀攻擊路人，引發民眾恐慌，不少人擔心煙霧彈對健康的影響。《優活健康網》摘錄台北市立聯合醫院醫師姜冠宇說明現場自保與自我照護原則。











我並不知道這個年輕嫌犯丟煙霧彈目的為何，也不知道成份為何，但是就過去經驗，大致要知道自保原則與自我照顧方式。





煙霧彈造成高濃度微粒刺激



「煙霧彈」不是單一配方，不同用途成分差很多。常見概念是氧化劑 + 燃料 + 冷卻／抑制燃溫 + 染料，讓染料揮發凝結成有色煙霧，如果丟到人群，有時就會造成高濃度微粒刺激 ：

咳嗽、喘、喉嚨緊

換氣變差／血氧下降

但如果遇到專業的遮蔽煙，就不只這樣了。因為它在密閉空間或高濃度暴露時，可能產生含氯化鋅（ZnCl₂）等成分的刺激性煙霧，造成化學性肺炎、肺水腫，甚至延遲惡化；在急性傷害上也是嚴重呼吸道傷害，導致低氧、胸痛、發紺等嚴重症狀出現（視暴露量與通風而定）。





4情況建議直接就醫



至於鎮暴用的刺激性化學物質，如催淚瓦斯也是如此，可引起咳嗽、呼吸困難、支氣管收縮、喉痙攣，也有人會出現頭暈、心悸、甚至昏厥相關表現，比較多是引起迷走神經反射而昏倒。只要符合以下任一項（尤其暴露後數小時內逐漸加重），建議直接就醫評估血氧與吸入傷害：

休息後仍喘、胸痛、持續咳嗽、講話困難

血氧偏低、嘴唇發紫、意識變差

咳出粉紅泡沫痰／血痰

本來就有氣喘／COPD／心臟病，暴露後出現明顯心悸、胸悶或暈厥





6招自保原則



建議現場自保原則與自我照顧方式：

立刻遠離煙源：不要逆向擠回去看發生什麼事。看到人群開始騷動，先把自己移到牆邊或出口動線，避免被夾在中間。 口鼻遮住、縮短吸入：立刻戴口罩，沒有就用衣物遮住；若可行，把布「稍微弄濕」會更好，但不要為了找水拖延撤離。 不要奔跑、不要推擠、避免踩踏：用「快走」取代跑步，且不要搶單一出口。 視線差時：扶牆走、低重心、避免跌倒。地下通道煙霧會讓你看不到地面障礙物；跌倒後被踩踏風險很高。手扶牆、一步一步走，護住頭部。 遠離「不明物體」與可能的二次危害：不要去踢、不去撿、不去用腳踩熄；可能有高溫、噴濺，甚至二次爆燃風險。看到可疑包裹或裝置，直接遠離。 離開後的處理：先去污、再觀察。若是刺激性煙霧（眼鼻刺痛、流淚、皮膚灼痛），用大量清水沖洗眼睛／皮膚；不要揉眼。衣物若沾到刺激物，回家後盡快更換，密封裝袋再清洗，避免二次暴露。

以上算是戰前演練吧！若現場有人倒地，「先確認自己安全與能力」，不然就先逃出再趕快找人，找人來或自己有裝備或環境許可可行，盡量把患者移到較乾淨的空氣再「叫叫CAB」；但如果移動會造成拖延或危險，就就地按壓，並請站務疏散人群、引導通風。

（本文獲姜冠宇醫師授權轉載，原文為：此篇）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為北捷攻擊案》遇到煙霧彈怎麼辦？醫教6招保命方法：不要逆向擠回去