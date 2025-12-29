北捷攻擊案 陳世凱坦言「演練不足」：3個月內研擬防災標準

交通部長陳世凱表示，將於3個月內研議一套適用於鐵路、捷運等場站的防災標準。資料照。李政龍攝



北捷日前發生隨機攻擊事件，交通部長陳世凱今（12/29）坦言，過去對人為攻擊的演練頻率不足，下月將舉行聯合防災演練，3個月內也會研議防災標準，讓台鐵、高鐵、捷運、航空站、商港等都比照辦理。

立法院交通委員會今邀請陳世凱等人進行「元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵台鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護」專題報告，並備質詢。立委李昆澤指出，台北車站上一次針對無差別攻擊的實際演練是2019年，2021、2024年僅採桌上兵推，質疑頻率不足。

針對北捷隨機攻擊事件，陳世凱在答詢時表示，過去演練主要會多針對火災與水災，人為攻擊演練頻率不足，且是各單位自行舉辦，橫向聯繫通報不夠完善，未來每年都會舉辦，明年1月底就有聯合防災演練。

同時，將盡快導入AI系統，加快影像辨識及預警。目前各場站都有設置緊急按鈕，將檢討密度是否足夠。在設備方面，高鐵已有配置，台鐵尚未全面，將增加預算建置。

陳世凱說，明天下午交通部次長伍勝園也將召集會議，就全國場站情況進行討論，包含不同的軟硬體如何串接等問題，預計3個月內研議出一套適用各場站的防災標準。

至於有立委建議運用細胞簡訊，即時提醒民眾不要進入危險區域，陳世凱表示，這部分會再討論。

