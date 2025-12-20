北捷攻擊案「驚魂未定」恐引創傷 衛福部提供全民3次免費心理諮商

記者簡浩正／綜合報導

衛福部針對此事件提供每人3次免費心理諮商服務，且不限年齡、從寬認定，協助民眾穩定情緒、降低心理衝擊。（示意圖／部立彰化醫院提供）

桃園一名27歲男子張文昨（19）日傍晚在北捷台北車站及中山站外隨機砍人，釀成4死（含兇嫌）11傷悲劇。此案引起各界高度關注，但也讓不少民眾感到沈重、不安甚至恐懼。衛福部心理健康司長陳柏熹今（20）日表示，相關心理健康支持措施已在第一時間啟動，將針對此次事件提供每人3次免費心理諮商服務，且不限年齡、從寬認定，協助民眾穩定情緒、降低心理衝擊。

桃園市27歲男子張文昨日傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生。此案造成多人傷亡；衛福部今日公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者，仍有6人仍繼續留院治療。

陳柏熹受訪指出，事件發生後，台北市社區心理衛生中心已即刻介入，主動關懷傷者及其家屬，提供必要的心理支持，同時衛福部也同步開放既有心理諮商資源。

陳柏熹進一步說明，此次將比照「青壯世代心理健康支持方案」，開放民眾使用3次免費心理諮商，不設年齡限制，且採「從寬認定」原則，只要民眾主觀陳述自身因北捷傷人事件受到心理影響，即可使用相關服務，無須額外身分或資格審核。

衛福部今日也發布新聞資訊表示，捷運台北車站及中山站昨日發生隨機傷人事件，雖然相關單位已即時處置，並加強公共安全維護，但不少民眾心中留下陰影，可能出現不安、恐慌等情緒。提醒要隨時留意自身心理變化，並可掌握「安靜能繫望」五字訣調適。

安：尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛生福利部的「安心」資源。

靜：透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。

能：維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感。

繫：與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力。

望：可接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成的短期目標，正向肯定未來方向。

衛福部設有24小時1925 安心專線，各地方政府亦設有「社區心理衛生中心」，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地的心理健康服務。若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務（https://gov.tw/cJo）。

