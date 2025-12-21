北捷攻擊案「驚魂瞬間」！咖啡廳「即時拉門」全網讚

社會中心／李筱舲報導



19日傍晚，27歲逃兵通緝犯張文在北捷犯下投擲煙霧彈和隨機傷人案，至今已釀4死11傷，讓民眾人心慌慌。事發當時嫌犯在北捷M7出口丟擲煙霧彈，靠近出口的連鎖咖啡廳店員見況不對，立刻拉下鐵門，保護當時在店內的顧客安全。事件曝光後，也讓網友感嘆，若不是店員即時應變，恐釀更多人傷亡。













19日傍晚，嫌犯張文在北捷的M7出口附近丟擲煙霧彈、還持刀揮舞，讓眾人驚慌竄逃。（圖／民視資料照）





案發當時正值19日下班高峰時段，捷運站內逐漸湧入人潮。不料嫌犯張文竟在捷運站內丟擲煙霧彈，讓捷運站內空氣瞬間瀰漫起一股如硫磺的惡臭異味。不僅如此，張文當時手上還持有刀具，讓眾人驚慌竄逃。此時，在犯罪現場一旁的連鎖咖啡廳店員察覺到狀況不對勁，當即將店門口及店內玻璃窗旁的鐵捲門下放關閉，保護店內顧客的安全。

在犯罪現場旁的連鎖咖啡廳店員察覺狀況不對，當即將店家的鐵捲門下放關閉，保護店內顧客的安全。（圖／民視資料照）

而當時嫌犯張文在北捷M7出口犯罪、及星巴克店員「即刻救援」的畫面，也被民眾記錄下來。影片曝光後，立刻引發熱議，網友留言表示：「咖啡廳處理的很好欸，馬上關門！保護了大家，讓他跑進來後果不勘設想！」、「這家咖啡廳值得讚美，保護客人拉下鐵門，真的很棒！」、「咖啡廳反應很快欸，危機應變能力很好！」、「好險，丟進來咖啡廳後果不堪設想」。

畫面曝光後也讓網友讚店員反應即時，否則若嫌犯衝進店家裡，恐釀更多人傷亡。（圖／民視資料照）

