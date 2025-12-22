北捷攻擊案1傷者愛滋感染者 石崇良：接21通諮詢電話 僅個位數民眾轉介就醫
台北捷運發生歹徒隨機持刀攻擊的重大治安事件，造成4死11傷，其中一名傷者為已通報並服藥穩定控制的HIV（愛滋病）感染者。衛福部長石崇良今天說，這兩天1922專線共接到21通諮詢電話，其中僅個位數轉介到醫療院所，評估是否預防性投藥。
27歲男子張文19日在台北捷運台北車站及中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人。衛福部20日表示，其中1名傷者為HIV（愛滋病）感染者，是經通報且長期服藥、病情控制穩定；遭血液噴濺或砍傷且尚未就醫者，請撥1922防疫專線，評估是否進行預防性投藥，把握72小時投藥黃金時間。
立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部長石崇良列席，繼續審查「兒童托育服務法」草案。石崇良會前受訪時表示，上周六（20日）宣布1922專線後，讓擔心的民眾可以進線諮詢，這兩天共接到21通電話，多數是表達擔憂的民眾，只有少數、個位數有轉介到醫療院所，評估是否預防性投藥。他也重申，轉介並不等於投藥。
至於有多少民眾需要預防性投藥，石崇良說，因現場相當混亂，有些民眾可能只有小傷，沒有到醫院就醫，因此沒被登錄，衛福部才會公布專線，讓擔心自己有風險的民眾可諮詢，今天仍會持續開放，請有需要的民眾多利用。
