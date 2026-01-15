北捷攻擊案3人喪命 張文涉多罪因身亡偵結不起訴

【緯來新聞網】台北捷運2025年12月發生重大無差別攻擊案，27歲逃兵通緝犯張文在台北車站M7出口投擲煙霧彈、持刀殺害民眾余家昶，隨後轉往中山捷運站商圈持續隨機攻擊，導致3死11傷。北檢襄閱主任檢察官兼發言人高一書今（15日）說明調查結果，表示張文當場墜樓身亡，依法不起訴偵結。

張文身亡依法不起訴偵結。（圖／警方提供）

檢方指出，張文當日自住所出發後，攜帶多項自製攻擊物品與刀械，首先前往捷運台北車站M7出口區域投擲煙霧彈與汽油彈，並以利器攻擊現場民眾，一名57歲男子當場死亡。張文其後步行至中山捷運站外圍及南西商圈一帶，持續對路人展開攻擊，期間再造成多人傷亡。警方抵達後封鎖周邊，張文自商場建築高處墜落，急救不治。



張文的行為涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例第14條第1項、第15條第2款，以及刑法中包含恐嚇公眾、放火未遂、殺人、殺人未遂、預備殺人等多項罪名。經專案小組調查後，確認嫌疑人為單獨行動，未涉及其他共犯或特定組織聯繫，相關作案工具多為網購或自行製作，現場無異常金流或通訊紀錄。因其死亡，偵查程序依法終結。

張文身亡依法不起訴偵結。（圖／北檢提供）

警方表示，張文案發前已計畫多時，行為模式具備準備性與破壞性。根據現場調查與電子紀錄，張文曾多次模擬動線並準備多項攻擊材料。至於犯案動機，仍未取得可資認定之明確資料。無跡象顯示其行為與政治、宗教或恐怖主義有關。



捷運系統安全維護機制在事件後進行全面檢討，相關單位已加強各主要站點之巡邏頻率與偵測設備布設。台北市政府已協調社政、衛政與警政單位啟動多機關合作方案，針對潛在公共安全風險進行跨部門通報與追蹤。



