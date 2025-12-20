北捷攻擊模仿效應 警偕國安嚴查

北捷19日發生嚴重隨機攻擊事件，隨即出現模仿效應，全台從北到南發生多起突發狀況、網路恐嚇事件，先是有人自稱「張文是我兄弟」在網路社群分別點名高雄車站、台中新光三越是「下一個地點」，兩地警方追查IP都位在境外。北捷新北市蘆洲三民站外有男子大喊「我有槍」，高雄小港區則有酒醉男子施放海上求救發煙筒，轄區警方都迅速法辦，避免模仿效應擴大。

北捷隨機攻擊事件發生後，社群平台Threads上有人19日發文稱「主角張文是我兄弟」，並點名高雄車站是「下一個地點」，還說「社會病態交給我們來重整」，最後不忘於留言區強調「不是開玩笑」。該帳號於貼文數分鐘後隨即被刪除下架。

高雄市長陳其邁不敢大意，昨日上午到高雄車站視察維安狀況，被媒體問及網路恐嚇貼文事件調查進度時表示，已經掌握貼文者IP位置，共計有5個可疑帳號，均來自境外帳戶，已結合警政署、國安單位聯手全力追查。

台中地區也發生類似事件，有人在網路發出恐嚇留言，稱「張文是我的兄弟，下一個目標是台中新光三越，目標50人」，引發民眾恐慌。台中警方昨查出境外IP在柬埔寨，已與百貨公司聯繫並啟動應變機制，增派警力加強周邊巡守警戒。

此外，新北市蘆洲警分局蘆洲派出所2名員警昨上午10時40分巡邏，在捷運三民高中站1號出口外，發現35歲邱姓男子神情有異，並大聲吼叫「我有槍」，隨後往2號出口移動，員警上前盤查時，邱男拒不配合還動手搶警棍，被壓制逮捕。

警方說，因近日通報加強捷運站安全維護，員警察覺異狀主動盤查，但邱男情緒激動，拒不配合，過程中還作勢攻擊，造成1名警員左手肘挫傷及右手掌撕裂傷，送醫治療已無大礙，邱男身上並未發現槍枝或刀械，訊後依涉恐嚇公眾、妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請向法院聲押。

高雄市小港區高松路與營口路口昨凌晨突出現大量濃煙，居民與路過民眾聯想北捷隨機攻擊事件紛紛報案，警消獲報趕抵，發現2枚已燃燒的海上求救發煙筒。警方為避免模仿效應擴大，立即調閱監視器畫面，隨後在鄰近路口發現爛醉路倒的徐姓男子，徐男供稱因酒後心情不佳才施放發煙筒，警方訊後依違反《社會秩序維護法》將其移送法辦。