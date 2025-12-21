北捷攻擊跟「第五縱隊」有關？青鳥教授奇葩文曝 網起底民進黨員

台北車站與南西商圈19日晚間發生隨機殺人事件，網路謠言四起，陽明交通大學科技法律學院教授林志潔在臉書分享和兒子的討論內容時提到，少年的見解是「這比較像第五縱隊」。有粉專開酸，父母的言行舉止跟思想真的會影響小孩，呼籲大家遠離青鳥黑熊，會更成熟睿智一點。更有網友起底林志潔是民進黨籍，還代表民進黨參選2024新竹市立委選舉。

，台北捷運警方20日加強巡邏警戒人力。（圖/資料照）

對於林志潔在臉書分享她兒子對台北恐攻的觀點，粉專「諸葛村夫聊八卦」20日在臉書發文表示，覺得可能是「零日攻擊」看太多，或是被黑熊學院洗腦，什麼事情都能聯想到中國大陸，標準台派特徵——被害恐懼症。

圖取自「諸葛村夫聊八卦」臉書粉專。

「諸葛村夫聊八卦」稱，他手榴彈投超過50公尺，還真看不出來歹徒丟煙霧彈的姿勢有什麼專業。「諸葛村夫聊八卦」最後感嘆，父母的言行舉止跟思想真的會影響小孩，呼籲大家遠離青鳥黑熊，會更成熟睿智一點。

「諸葛村夫聊八卦」分享林志潔奇葩全文。（圖取自「諸葛村夫聊八卦」粉專）

許多網友在其po文下方留言表示「綠營的政客真的很可悲，原來鄭捷也是第五縱隊，明明十年前就發生過了，還利用這種事件做意識形態的分化，惡劣」、「什麼事都可以跟大陸扯上關係，真他X沒救」、「第五縱隊是那麼容易當的嗎，什麼都推給第五縱隊」、「唯恐天下不亂」、「法學教授講這種話也太可悲」。更有網友起底林志潔是民進黨員，林志潔曾代表民進黨參選2024年新竹市立委選舉，最終敗給藍委鄭正鈐。

針對北捷無差別攻擊事件，台北市警察局長李西河20日舉行記者會，表示北捷攻擊事件初步調查認定是個人隨機襲擊殺人案。

