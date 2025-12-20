北捷攻擊釀4死！派翠克曝「耳機族」通勤3重點 發聲挺死刑
〔記者林欣穎／台北報導〕派翠克與日籍女星阿部瑪利亞今(20)日出席洗髮品牌一日店長活動，現場擠滿粉絲，稍早派翠克受訪，談及北捷連續攻擊事件，他平常也會搭捷運，坦言看到此事件既難過又生氣，「希望大家注意安全」。
阿部瑪利亞擔任一日店長，由派翠克擔任活動主持人，不過阿部並未受訪，將時間留給現場粉絲作互動，派翠克聊到北捷事件心有戚戚焉，直呼危險真的離大家很近，並提醒眾人要提高警覺，尤其是耳機族們，「我發現很多人愛把音樂開很大聲，尤其現在還有降噪功能，平常走路聲音不要開那麼大聲、不要開降噪，也不要邊走邊滑手機，保持警覺。」
如今事件引發輿論，死刑存廢議題再次受到關注，派翠克思索片刻後則分享觀點，認為犯什麼樣的錯就應該受到怎麼樣的懲罰，「為什麼一個人犯錯，要其他人受苦、讓對方的家人承受這麼大的痛苦」，也說事發當下閃過的念頭是「爸媽在哪裡」，馬上就傳訊息確認家人安危。他也透露跨年習慣與好友們聚在一起，至於有網友接連喊「跨年別出門」，他則說相信大家會提高警覺的。
