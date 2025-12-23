北捷攻擊釀4死！蔣萬安令速查恐嚇貼文與謠言：需要正確資訊而非假消息

記者楊士誼／台北報導

北捷台北車站、中山站日前發生隨機攻擊事件，兇手在內共四人死亡，震撼全國。台北市長蔣萬安今（23）日召開市政會議指出，此刻需要的是正確資訊與自我保護的意識，而非造成對立的假消息，因此請警方等單位迅速偵辦恐嚇貼文與不實謠言，減少恐慌。蔣萬安也要求警方盡快查出作案動機，嫌犯很明顯是有縝密計畫的。

蔣萬安表示，再次嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為，以及在網路上散布不實和製造恐慌的言論，「此時此刻，我們需要的是正確的資訊以及自我保護的意識，而不是惡意傳散造成對立恐懼的假消息」。蔣萬安強調，對於網路恐嚇貼文，不實謠言，請警察局及相關單位務必迅速偵辦、主動闢謠，避免模仿效應，減少市民恐慌。

蔣萬安也指出，1219隨機殺人事件必定在許多市民心中留下陰影。「目前網路上流傳許多繪聲繪影的臆測，這些必然會加深民眾的恐慌，我要求警察局盡快查出嫌犯的犯案動機」。他強調，嫌犯從下午縱火開始的一連串作為，很明顯是有縝密計畫的犯案，從北車到中山站，嫌犯作案時手法顯得相當從容，這也是許多人最憂慮的。

蔣萬安續指，嫌犯這段時間的人際往來、資金來源，是否曾經參與生存遊戲等訓練活動，都是持續偵辦的重點，掘地三尺都要找出他犯案的動機以及脈絡。 因此要求警察局針對本案持續釐清事實，清楚對外說明，主動澄清不實的訊息。而捷運站內發生隨機傷人事件或其他暴力事件是必須正視的問題。他也要求，跨年到農曆年前期間，市警局要向警政署爭取足夠的保警支援人力，增加各捷運站的見警率， 增加巡邏次數和密度，迅速恢復民眾安全搭乘捷運的信心。

