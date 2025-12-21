北捷攻擊釀4死11傷！醫揭「小橘書」這4頁超受用

社會中心／李筱舲報導



27歲逃兵通緝犯張文在19日傍晚於北捷M7出口、捷運中山站以及誠品南西店犯下投擲煙霧彈和隨機傷人案，至今已釀4死11傷。這起震驚全國的事件，重新引起國人對公共安全問題的關注與討論。對此，ICU醫生陳志金表示台灣人長期處在相對安定的生活環境，也許能趁這次的事件，瞭解當重大災難、事故危機發生時，我們可以事先準備什麼？他也提到「小橘書」手冊中的幾個章節，內容實用，值得民眾翻閱參考。





ICU醫生陳志金昨（20）針對北捷隨機傷人案發文。內容提到「台灣全民安全指引（小橘書）」有幾頁建議民眾翻閱。（圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》、全民安全指引官網）





ICU醫生陳志金昨（20）日針對北捷隨機傷人案發文表示，台灣人長期處於沒有戰爭、相對安定的生活環境，對於突如其來的危機，或許沒有什麼準備、也不知道該怎麼因應。也許，就趁這個機會一起瞭解當重大災難、事故危機發生時，什麼是可以做、能事先準備的。他也指出「台灣全民安全指引（小橘書）」，其中的第12頁「毒化物災害」、第13頁「大量出血、CPR、搬運傷患」、第23頁「當我感到焦慮時」和第24頁「如何和孩子討論危機」，內容包含危機的應變處理和自我調適方法，民眾可拿出來翻閱、參考。

小橘書第12頁及13頁，內容提到當突發事件來臨時，民眾該如何自救與互助。（圖／翻攝自全民安全指引官網）

《台灣全民安全指引》又稱「小橘書」，是由政府編印的安全指南手冊。主要內容包括各種緊急狀況下的應變與安全準備建議，協助一般民眾在危機來臨時能夠有效應對與互助。政府自11月中旬開始全台普發「小橘書」，預計在明年1月5日前完成超過900萬戶的寄送作業。此外，在校園等場合也有民間或學生團體配合發放實體版；《全民安全指引》官網也有提供電子版本，尚未收到實體書的民眾可先下載使用。

小橘書第23頁及24頁，內容提到當突發事件來臨時，民眾該如何自我調適方法。（圖／翻攝自全民安全指引官網）

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

