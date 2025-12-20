北捷攻擊1名傷者HIV 羅一鈞：暴露感染低於萬分之一 預防投藥零

衛福部疾病管制署長羅一鈞20日召開記者會，說明北市隨機襲擊事件相關感染預防作為。（衛福部提供）

北捷攻擊事件中，遭嫌犯張文砍傷者有一名ＨＩＶ（愛滋病）感染者；為協助可能受影響者，衛福部啟動公費預防投藥專案，強調因血液暴露感染ＨＩＶ機率低於萬分之一，預防投藥可降感染機率至零，毋須過度擔心。

二十七歲男子張文十九日在北捷台北車站與中山站外，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機傷人案。衛福部長石崇良和疾管署長羅一鈞等今（20）日下午召開臨時記者會指出，其中一名傷者為愛滋病感染者，已成立此事件的暴露後諮詢和公費投藥專案。

廣告 廣告

羅一鈞說明，該名感染者是經通報且長期服藥、病情控制穩定，病毒量在測不到的範圍，但因感染風險無法完全忽略，因此提醒事件發生時，遭砍傷或是血液暴露到傷口或黏膜（如眼睛）而未就醫者，應到醫療院所進行評估，以便在黃金七十二小時之內進行預防性投藥；至於已送醫的十一名傷者，也通知醫院進行評估與處置。

羅一鈞說：「血液暴露感染ＨＩＶ機率極低，估可能低於萬分之一，經投藥後感染機率降至零，請民眾勿過度擔憂」。

根據「傳染病防治法」與愛滋相關條例，若洩露感染者個資最重可處新台幣三萬至十五萬元，避免肉搜增加感染者的心理調適壓力。

羅一鈞以二零零六年德國柏林曾發生連續殺人事件為例說明，傷者三十三人中有一名ＨＩＶ感染者，後續經投藥並監測，並無其他傷患遭感染；除此之外，愛滋病毒在環境適應能力相當弱，只要接觸到空氣容易死亡，因此若是暴露者的家屬或是曾載運過的計程車司機等，並不需要擔心被傳染的風險。