北捷攻擊4死！劉世芳曝全民安全指引要改版：新增無差別攻擊自救措施

記者楊士誼／台北報導

內政部長劉世芳表示，「台灣全民安全指引」網路版將改版，新增面對暴力襲擊與無差別攻擊的自救與應對措施。（資料照／內政部提供）

北捷台北車站、中山站一帶日前發生隨機攻擊事件，造成兇手在內四人死亡，震驚社會。總統府今（23）日召開全社會防衛韌性委員會會議，內政部長劉世芳在記者會上表示，「台灣全民安全指引」網路版將改版，新增面對暴力襲擊與無差別攻擊的自救與應對措施，北捷事件未來也可能列入演練情境，並邀相關機關參與。

劉世芳晚間在「全社會防衛韌性委員會」會後記者會上表示，明年規劃從網路版的安全指引著手改版，新增暴力襲擊與無差別攻擊的自救、躲避指引，供民眾參考。實體書部分，則需等待明年度預算通過後再印製新版手冊，讓全台灣家戶觀看。

劉世芳也指出，未來在演練方面也會採取「實地、實物、實人、實景」，「有想定、無腳本」模式進行之，今年度「聯安演習」有處理過類似北捷襲擊事件的情境，然當時想定情況為「車廂內狹持」，未來北捷襲擊事件可能放入想定情境中演練。她也表示，事件牽涉中央、地方等多個機關，如北捷、台鐵等，未來也會一起參與。

