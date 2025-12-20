北捷攻擊4死！北市啟動補償措施 蔣萬安：捷運公司給亡者5百萬賠償金

記者楊士誼／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶發生隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。台北市長蔣萬安今（20）日除宣布人潮聚集地加強戒備外，也一併宣布針對傷亡者的協助與補償措施。蔣萬安表示，已與犯罪被害人保護協會申請補償金；北捷與誠品南西店方面，已建立窗口並整合保險，北捷將給亡者五百萬賠償金，另昨晚事件中見義勇為但不幸罹難的余姓男子，市府會從寬、從優給予撫卹與後續補償。

蔣萬安上午召開跨局處應變會議，會後受訪針對傷亡者協助措施表示，社會局社工已經啟動並與建立聯繫窗口，諮商、補償、法律諮詢還有安心專線都已經上線，另市府也與犯罪被害人保護協會建立窗口，正在申請補償金；北捷公司與誠品南西店方面，法務局已建立窗口並整合保險，北捷公司將給亡者五百萬賠償金，另昨晚事件中見義勇為但不幸罹難的余姓男子，市府會從寬、從優給予撫卹與後續補償。

另傷亡者的生活協助方面，蔣萬安也表示，各區長也即刻啟動各方面協助。大型活動部分，包括跨年等，警方也規劃在現場派霹靂小組，並向中央申請保安警力，現場也會有防爆車、偵爆犬、場地檢查，會全面加強維安與警備升級。

北市府也指出，昨日蔣萬安前往台大、馬偕、新光醫院探視傷者並慰問家屬之外，昨晚在市長指示下，捷運公司與區公所也已一一探視慰問每位傷者，也包含昨日後來就醫後離院的傷者，市府後續也將對接「一案一社工」並提供後續醫療、心理、法務、保險等各方面服務。

