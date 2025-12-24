北捷攻擊4死！王世堅怒嗆廢死團體「閉嘴」：張文若沒死絕不會判死刑

記者楊士誼／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶日前發生無差別攻擊事件，造成兇手在內四人死亡，震驚全國。向來大力反對廢死的民進黨立委王世堅今（24）日開嗆「廢死團體閉嘴啦！住口！」他直言，兇手張文以殺人為樂是不是心智有缺陷？若他沒摔死，絕對不會判死刑，「廢死團體又要講話了......他有精神障礙、心智缺失啊，天啊！那我們其他人活該被他殺？」他也直言，若人民得不到公道，請政府還人民「武器權」，像西部時代人手一槍討回公道。

王世堅表示，廢死聯盟不要再鬧了，就到此為止。「社會對於惡劣的殺人案件可說是全民激憤，廢死聯盟講任何話都是在對國家司法正義的減損與污辱」，廢死團體多年來的偽善已經害了國家、國民與受害者的正義，使正義無法伸張，希望廢死聯盟將心比心，要是事情發生在他們身上會怎麼想？「我提到他們就一肚子火，所以我不想評論他們」。

王世堅也說，廢死聯盟假仁假義、欺世盜名、集體虛偽，憑什麼在國家遇到重大案件後，講一些似是而非的事情，完全沒有資格做任何評論。如果廢死聯盟崇尚北歐廢死的制度，就移民去北歐，他認為，法律要為人民服務，當無辜人民受害時為何沒法從法律得到公道？「廢死團體閉嘴啦！住口！」

王世堅說，張文殺害這麼多民眾，他以殺人為樂是不是心智有缺陷、障礙？司法當然要阻止他，將其繩之以法，沒有討價還價的空間，如果張文沒有摔死，他受審絕對不會被判死刑，「廢死團體又要講話了......他有精神障礙、心智缺失啊，天啊！那我們其他人活該被他殺？司法種種的藉口我不懂」。他強調，法律要公平公正地執行，否則法治會崩解，若人民得不到公道「請政府把武器權還給我們，我們就像美國西部槍戰時代人手一槍嘛」，親友受害時要人民自己討回來，順便配戴兩把刀，「張文帶了十三把刀，我們民眾帶個兩把刀吧，可以這樣嗎？」

