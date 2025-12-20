北捷攻擊4死！蔣萬安宣布：人潮聚集地即刻「全副武裝」升級戒備

記者楊士誼／台北報導

北捷台北車站、中山站19日發生無差別攻擊事件，遭通緝的27歲男子張文施放多枚煙霧彈並持刀攻擊民眾，目前包括張文在內已有4人死亡，另11人受傷。台北市長蔣萬安今（20）日召開跨局處應變小組會議，並在會後表示，即刻起針對台北各人潮聚集地全副武裝的加強戒備，包括北車、西門、中山、圓山市集、信義計畫區等。另跨年、演唱會、路跑等活動也會全面升級戒備。

蔣萬安稍早結束應變小組會議，受訪時指出，他要求警察局等相關單位即刻起針對台北市內各個人潮聚集地升級戒備，不只要增加警力，警方更會全副武裝、警車與特勤小組等在重要商圈加強戒備。另台北車站、中山、西門、信義計畫區、各大夜店、圓山花博市集等人潮聚集地，也會全面加強臨檢與增加見警率。

蔣萬安續指，市內路跑、演唱會等大型活動也會全面升級戒備，演唱會也考慮設置安檢門等維安措施，另捷運站、火車站等場所也會進行爆破物偵測等舉措，捷運公司除了加強警力，也會在全線各站點進行高強度演練，包括人員疏散以及如何應對此類攻擊事件。

傷亡者家屬支持方面，蔣萬安指出，社會局社工已經啟動並建立聯繫窗口，諮商、補償、法律諮詢還有安心專線都已經上線，另市府也與犯罪被害人保護協會建立窗口，正在申請補償金；北捷公司與誠品南西店方面，法務局已建立窗口並整合保險，北捷公司將給亡者五百萬賠償金，另昨晚事件中見義勇為但不幸罹難的余姓男子，市府會從寬、從優給予撫卹與後續補償。

另對於傷亡者的生活協助方面，各區長也即刻啟動各方面協助。另大型活動，包括跨年，警方也規劃在現場派霹靂小組，並向中央申請保安警力，現場也會有防爆車、偵爆犬、場地檢查，會全面加強維安與警備升級。

北市府也指出，昨日蔣萬安前往台大、馬偕、新光醫院探視傷者並慰問家屬之外，昨晚在市長指示下，捷運公司與區公所也已一一探視慰問每位傷者，也包含昨日後來就醫後離院的傷者，市府後續也將對接一案一社工並提供後續醫療、心理、法務、保險等各方面服務。

