北捷攻擊4死！蔣萬安宣布：人潮聚集地即刻「全副武裝」升級戒備
記者楊士誼／台北報導
北捷台北車站、中山站19日發生無差別攻擊事件，遭通緝的27歲男子張文施放多枚煙霧彈並持刀攻擊民眾，目前包括張文在內已有4人死亡，另11人受傷。台北市長蔣萬安今（20）日召開跨局處應變小組會議，並在會後表示，即刻起針對台北各人潮聚集地全副武裝的加強戒備，包括北車、西門、中山、圓山市集、信義計畫區等。另跨年、演唱會、路跑等活動也會全面升級戒備。
蔣萬安稍早結束應變小組會議，受訪時指出，他要求警察局等相關單位即刻起針對台北市內各個人潮聚集地升級戒備，不只要增加警力，警方更會全副武裝、警車與特勤小組等在重要商圈加強戒備。另台北車站、中山、西門、信義計畫區、各大夜店、圓山花博市集等人潮聚集地，也會全面加強臨檢與增加見警率。
蔣萬安續指，市內路跑、演唱會等大型活動也會全面升級戒備，演唱會也考慮設置安檢門等維安措施，另捷運站、火車站等場所也會進行爆破物偵測等舉措，捷運公司除了加強警力，也會在全線各站點進行高強度演練，包括人員疏散以及如何應對此類攻擊事件。
傷亡者家屬支持方面，蔣萬安指出，社會局社工已經啟動並建立聯繫窗口，諮商、補償、法律諮詢還有安心專線都已經上線，另市府也與犯罪被害人保護協會建立窗口，正在申請補償金；北捷公司與誠品南西店方面，法務局已建立窗口並整合保險，北捷公司將給亡者五百萬賠償金，另昨晚事件中見義勇為但不幸罹難的余姓男子，市府會從寬、從優給予撫卹與後續補償。
另對於傷亡者的生活協助方面，各區長也即刻啟動各方面協助。另大型活動，包括跨年，警方也規劃在現場派霹靂小組，並向中央申請保安警力，現場也會有防爆車、偵爆犬、場地檢查，會全面加強維安與警備升級。
北市府也指出，昨日蔣萬安前往台大、馬偕、新光醫院探視傷者並慰問家屬之外，昨晚在市長指示下，捷運公司與區公所也已一一探視慰問每位傷者，也包含昨日後來就醫後離院的傷者，市府後續也將對接一案一社工並提供後續醫療、心理、法務、保險等各方面服務。
更多三立新聞網報導
北市恐攻釀4死 蔣萬安公布「最新維安措施」：捷運站全面提升巡邏
北捷恐攻4死 綠北市議會黨團深切哀悼：支持並敦促蔣萬安強化公共安全
快訊／北車M7遭惡徒丟煙霧彈有人受傷 蔣萬安親自趕赴現場了解
北車、中山站攻擊釀9傷4命危 蔣萬安最新說明：嫌犯為「87年次」通緝犯
其他人也在看
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 13 小時前 ・ 84
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 64
多家日媒報導張文恐攻案 日本人疑：他是中國人？
19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 200
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 7
網友稱「高雄車站是下個隨機攻擊地」 卓榮泰震怒：讓他變社會公譴對象
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導捷運台北車站、中山商圈恐攻案造成4人死亡，有網友就在社群Threads發文自稱和張文是同組織，下一站會前往高雄車站，為他完...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 64
北捷隨機砍人群星發聲祈福 杜汶澤捐麵店全日所得、蔡詩芸籲：出門少滑手機
台北捷運於19日晚間發生震驚全台的隨機攻擊事件，嫌犯使用煙霧彈與刀械造成多人死傷，社會陷入悲痛與不安。對此，多位演藝圈人士紛紛發文哀悼，港星杜汶澤更率先採取行動，宣布將新開麵店的當日收益「不扣除成本」全數捐出，支援受害者家屬。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 8
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 43
稱張文是他兄弟！網友恐嚇下個是高雄車站 卓榮泰怒：一定要讓他變成社會公懲對象
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷。不料，有網友發文稱，嫌犯是他的兄弟，會接下未完成的任務，下一個地點在高雄車站。對此，行政院長卓榮泰今（20）日憤怒表示，政府從昨天就開始透過各種警方系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 有一名網友發文指稱，張文是他的兄弟，他們是一個組織，其未完成的任務，他會繼續接下去。他說，下一個地點在高雄車站，敬請期待，社會病態交給他們重整。他更嗆，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。 卓榮泰今上午赴醫院探視傷患，並受訪指出，謝謝大家從昨天到現在持續的關心。他一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任、所有的醫療團隊，從昨天到現在，細心照新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 21
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 2 小時前 ・ 18
北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫
今（19）日晚間，台北車站發生攻擊事件，板南線台北車站M7出口B1通道驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，嫌犯帶著防毒面具、帶刀逃逸，一名年約40歲的男子疑似要上前阻止遭到攻擊，男子當場倒地、失去呼吸心跳（OHCA）。更多現場細節曝光，該名嫌犯疑似拿著30公分的長刀，自己戴著防毒面具，拉著黑色推車，不斷拿煙霧彈出來丟擲。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 18
27歲通緝男中正區租屋處未發現遺書 警追查是否有共犯
27歲張姓通緝犯今（19日）傍晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈及隨機行刺，造成9傷3命危，其中台北車站一名57歲余姓乘客傷重不治，張嫌逃逸至百貨公司內墜樓身亡。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏說明，犯嫌於中正區租屋，目前未發現遺書，過去曾從事保全工作。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 34
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 5
張文隨機砍人前多處連續縱火 警方初判「孤狼」犯案
27歲男子張文19日下午起連續縱火，又到台北車站、台北捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀殺人。警方全面調閱他17日至19日行動軌跡、各街頭監視畫面，發現他都是單獨一人，初步排除有共犯。北市警專案人員查出張嫌涉案後，為釐清是否有共犯，全面調取他自17日入住北市南京西路商旅後，一切的行動軌跡。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 3
點名檢察官林俊言「先射箭再畫靶」 黃景茂自認遭拷問：我很委屈
台北地院審理京華城容積率等弊案，辯論程序今進入第5天。前都發局長黃景茂出庭為自己無罪答辯時，將砲口對準承辦檢察官林俊言，指控對方誤信證人說法、在約談過程中多次逼問認罪，甚至形容整段偵訊形同「拷問」、是「先射箭再畫靶」，強調自己遭不當追訴、深感委屈。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 15
冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導持續追蹤這一起林口殺人命案！59歲的葉姓嫌犯，有傷害、妨害自由、家暴等多項前科，這一次砍人後，還冷靜的到新莊的工地上班，警方以車追人，到工地找人，沒想到嫌犯面對盤查，還狡猾謊稱自己姓吳，更誇張的是，警方一搜，嫌犯的機車車廂裡，竟然放著3把鋸刀、2把西瓜刀。多名便衣刑警跟工地人員，將一名身穿灰衣、戴著腰包的男子團團圍住，小心仔細的翻找他的腰包，就是要確定，裡還是不是還藏有刀械。搜過之後，員警隨即將男子上銬帶上車，因為他就是犯下林口菜園砍人命案的嫌犯。工地人員：「（嫌犯）是裡面的工人啦，那個算臨時工，3.4個警察，他們就講說他們來找人，後來就是有找這個人。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」這名59歲的葉姓嫌犯，過去涉犯其他案件時，向警方供稱，自己的職業是「種菜」，現在在林口租屋，曾有過竊盜、妨害自由、傷害、家暴等前科，平時個性衝動，這回砍人後還冷靜跑到新莊工地上班，讓同事們也心驚驚。工地人員（變音處理）：「有啊有（嚇到），沒想到（會殺人），他不是每天來，他臨時的就不會每天來。」附近民眾（變音處理）：「不知道昨天來還是今天來，才做兩天而已，他是來打石的。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）面對員警盤查，葉姓嫌犯還敢胡說八道，狡辯謊稱自己姓吳，員警找錯人，但更誇張的是，警方還在他的機車車廂裡，搜出3把鋸刀、2把西瓜刀。律師包盛顥：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」雖然嫌犯說，自己平時都會帶刀在身上，但僅僅因為衝動，就害了一條人命，冷血行徑實在讓人不寒而慄。原文出處：林口命案！嫌砍人冷血到工地上班 車廂搜出5把刀 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
「生理食鹽水治癌」害死病患 名醫李光輝遭判刑1.5年
高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
TPBL》高國豪家庭風波已和解 聯盟解除禁賽、仍須付6萬元罰金
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與哥哥高國強的家庭風波先前鬧上法院，10日傳出當事人已完成和解，而TPBL聯緯來體育台 ・ 15 小時前 ・ 6