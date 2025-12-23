北捷攻擊4死！蔣萬安拒提兇手姓名：不希望他成為另一個被記住的人

記者楊士誼／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶日前發生無差別攻擊事件，造成兇嫌在內四人死亡。台北市長蔣萬安今（23）日召開市政會議並提出多項精進措施，如研議發送細胞簡訊、拉高各單位與市民的警覺、設置緊急求助鈴、呼籲民眾使用官方心理諮商、加強大型活動與場館維安等。他也表示，自己不願提及兇手的名字，不希望兇手成為另一個被記住的人，也希望媒體能夠聚焦在如何讓市民恢復正常生活。

蔣萬安表示，首先要請警察局協調捷運公司評估開放調閱站內監視器權限，或請資訊局協助與警察局監視器介接，以利各類案件偵辦，強化調閱效能；第二，消防局未來在捷運站內的任何事故，一定要提高警覺意識，都視為重大危害事件應處，未來看到煙霧，不能只認定為火災案件，捷運公司認定的標準都要拉高。蔣萬安也表示，各局處應即刻全面檢視應處的SOP，並在1週內提出具體策進作為，下週再召集專案小組會議確認。

蔣萬安指出，第四要請北捷公司儘速規劃在各站區設置緊急求助鈴，特別是偏遠角落或是並非人潮匯聚之處，求助鈴必須與中控室連線，以便快速掌握影像，迅速調派人力趕往現場。第五，也要請捷運公司以及資訊局協助，利用現有的科技提升公共安全監控層級，捷運站、轉運站以及人流熱點，導入AI異常行為辨識系統，偵測激烈肢體動作、持械或群眾異常推擠，即時觸發警報。第六則是在事發第一時間成立了應變小組，對於受傷民眾，也已責成社會局「一案一社工」協助家屬，對於往生者的後事，民政局持續積極協助。

蔣萬安另指出，事發當下是人潮集中的時候，民眾目睹案件經過加上媒體大量報導，可能造成心理衝擊。民眾可以撥打衛生局安心專線，社會局也即刻成立安心關懷小站，讓有需求者尋求免費的情緒支持和專業陪伴，因此請衛生局以及社會局加強宣傳，讓民眾知悉。第八，已確定12月26號，捷運市府站、市府轉運站辦理高強度的實地演練。演練務必包含站內櫃位業者，讓大家熟悉應變措施，所有參與單位也以料敵從寬、禦敵從嚴的態度進行，「我們絕不遺漏任何一個環節，並且持續不斷檢視精進」。

細胞簡訊發送方面，蔣萬安也指出，立刻研議在重大事件發生時，立刻發送細胞簡訊給周邊民眾。在此之前，必須善用既有管道，包括市府官方LINE等平台，確保緊急訊息傳遞到位。蔣萬安說，第十，直到年底都有許多大型活動，尤其跨年晚會，警方務必調充足警力維護現場安全。活動除了目前所規劃的維安措施，若有必要也要適度配置無人機，掌握現場動態。他也表示，如有人惡意大喊「有人拿刀、有人攻擊、有人手持汽油彈」，可能發生踩踏事件，相關單位應密切合作並進行沙盤推演。

蔣萬安也表示，各項市民服務場館，如校園、區公所、體育、藝文場館、公有停車場、捷運商場、市場等務必在年底前完成各項監視器、安全設備的全面清查，並且進行一次疏散演練，使場館的關聯人員熟悉作業。此外也必須加強市民自我保護以及應變的意識，相關單位應儘速研擬全民應變指引，並透過鄰里系統、學校等場合宣導。

蔣萬安也再次感謝當天的警消醫護人員以及市民，特別是英勇救人而罹難的余家昶先生，「再多的褒揚和撫卹都無法挽回余先生家人失去致親的傷痛，但希望這份義勇的精神能夠永存」，另外醫生父女顏瑞昇與顏均蓉、當天商場的工作人員，包括他所探視在服飾店工作的蔣先生，為了協助客人的疏散而受傷。另外包括一名陳姓民眾，當時將救護車讓給其他受傷更嚴重的民眾而自行就醫，這些都展現人們互助的善心。

蔣萬安也強調，他不願意在公開場合提到嫌犯姓名，不希望嫌犯成為另一個被記住的人，也希望媒體能夠聚焦在如何讓市民恢復到正常的生活。他也要代表全體市民向警察致上最高敬意，事後社會上有各種討論，「有些人從上帝視角批評警察局在案發後的作為，或認為現場民眾缺乏警覺性，我對這些批評不予置評」。他也請警方務必關心同仁的身心狀態，若有需要，應即時提供相關資源。

