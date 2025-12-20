北捷攻擊4死！AIT哀悼「痛心且毫無道理」：與台灣人民站在一起

記者楊士誼／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成包括兇手張文在內4人死亡、11人受傷。美國在台協會（AIT）在事發當天發出安全警示，今（20）日也發文表示哀悼。AIT表示，高度肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，並一如既往地與台灣人民站在一起。外交部也在貼文下以英文表示，感謝AIT在此艱難時刻的鼓勵，我方與受害者及家屬同在，已動員加強安全措施，且調查正在進行中。

AIT昨日事發後不久便發布「Security Alert - Attack in Subway」（安全警示－地下鐵攻擊）為題的通知，提醒在台美國公民避開相關區域，若遇緊急狀況，應立即聯繫台灣執法部門或致電AIT緊急服務專線。

AIT稍早聲明，對於 12 月 19 日這起令人痛心且毫無道理的攻擊事件，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼。我們高度肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，並一如既往地與台灣人民站在一起。

英文全文:

AIT extends its deepest condolences to the victims and families affected by the senseless and tragic attack that happened on December 19. We commend the first responders and medical personnel for their swift and courageous actions, and we stand in solidarity, as always, with the people of Taiwan.

外交部也在貼文下以英文表示，感謝AIT在此艱難時刻的鼓勵，我方與受害者及家屬同在，已動員加強安全措施，且調查正在進行中。

