北捷效應 員林雙刀客逛大街 驚悚揮刀恐嚇騎士遭壓制

員林警方壓制持雙刀朝騎士揮舞的簡姓男子。讀者提供

北捷連續攻擊事件引發社會高度不安，沒想到彰化縣員林市昨（27日）竟出現一名簡姓男子持雙刀在鬧區漫遊，驚悚行徑嚇壞路人。員林警分局員警持槍喝令「放下、趴下」，簡男當場愣住數秒，隨後才緩緩放下手中的西瓜刀、菜刀及提袋，趴在地面。警方依涉嫌恐嚇危害公眾罪將簡男移送法辦。因簡男後續出現精神恍惚，彰化地檢署向法院聲請暫時安置處分，以防類似事件再次上演。

警方指出，30歲簡姓姓男子昨天穿著短褲、舉止怪異，左右手各持一把西瓜刀與菜刀，出沒在員林市員林大道二段與員水路口。簡男當時一手提著袋子，另一手握著凶器，雖然起初只是在街頭閒晃，但隨後竟疑似向路過的機車騎士揮刀恐嚇，驚險過程讓現場民眾冷汗直流，趕緊撥打110報案。

員林警分局接獲報案後不敢大意，立即出動多名警力火速趕往現場。當員警抵達時，對著簡男大聲喝令「放下、趴下！」簡男當場愣住數秒，隨後才緩緩放下手中的西瓜刀、菜刀及提袋，趴在地面。

警方隨即上前將他強勢壓制並奪下刀具，當場將其上銬帶回。經初步檢查，簡男的手腳有輕微刀傷，警方隨即找來119救護人員為其治療包紮，所幸並無生命危險，也未造成其他無辜路人受傷。

簡男偵訊時神智清楚，但對於持刀逛大街的動機仍待進一步釐清。警方偵訊後，依涉嫌恐嚇危害公眾罪將簡男移送法辦。因簡男後續出現精神恍惚狀況，彰化地檢署已於當晚向法院聲請裁定暫時安置處分，以防範類似驚魂事件再次上演。

這是彰化縣發生的第二起持刀遊蕩案，日前在彰化市永樂商圈也有一名50多歲的無業男子在酒後手持鐮刀揮舞。離奇的是，當警方趕到現場時，該名男子不僅乖乖放下鐮刀，竟還對著員警「立正行舉手禮」，渾然不知自己已闖下大禍，讓在場員警哭笑不得。

警方查扣簡姓男子持用的雙刀及背包。讀者提供



