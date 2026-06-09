北捷文湖線一度異常 190名乘客被請下車
北捷傳異常！台北捷運公司今天（9日）表示，一部列車在文湖線松山機場站至中山國中站間出現車門異常警訊，因此安排車上約190名旅客在中山國中站換乘下一部列車，目前全線已恢復正常營運。
「台北捷運GO」App約在今天下午5時顯示，文湖線大直站往動物園方向月台因列車發生異常訊息，影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加，建議旅客將通勤時間提前15分鐘，趕時間的旅客請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘。
台北捷運公司說明，一部列車行經文湖線松山機場站至中山國中站間時出現車門異常警訊，因此依標準作業程序，請車上約190名旅客在中山國中站下車，改搭約一分鐘後進站載客的下一部列車，全線恢復正常營運。
責任主編：于維寧
Yahoo 2026投資行為大調查，填問卷就拿20點奇摩值！👉馬上填寫
其他人也在看
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
捷運北門站外驚見天坑！變電箱「被吞入」 台電搶修中
台北市捷運北門站外發生一起道路塌陷意外。今（10日）上午10時41分，警方接獲通報，大同區鄭州路145號、中興醫院正對面的人行道突然下陷，破了大洞，導致置在該處的變電箱也跟著下陷、傾倒。由於事發地點鄰近捷運北門站3號出口，周邊人車往來相當頻繁，警方已拉起封鎖線進行警戒措施，避免民眾靠近發生危險。
公車進不了站！違停男吐菸挑釁司機 嗆「叫警察來找我」下場慘了
【緯來新聞網】台北市士林區8日發生公車司機與違停轎車駕駛衝突事件。一對男女疑似前往知名麵包店購物，將
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
台股下殺破千點！22檔個股慘摔跌停「矽光子9檔逃不掉」 PCB妖股恐吃第9根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（10）日開盤下跌122.99點報44,581.45點，最低挫跌1,317.04點至43,387.40點，截至中午12時45分報43,416.02點，維持在...
工程師大鬧頭份購物中心 失控砸商品遭壓制送醫
中部中心／邱俊超 苗栗報導苗栗頭份鎮尚順育樂中心，9日晚上7點半左右，一名男子突然闖入，不明原因情緒失控、砸毀商品，警方趕到時，櫃員已經先將人壓制，警方即時將人帶回保護管束並協助送醫。
信義區「連搭霸王車、吃霸王餐」全被拍！慣犯女家屬收殘局：願全額付清
新北市一名楊姓司機日前於台北市信義區載一名女子準備前往其汐止住處，怎料，就在女子準備下車時，竟稱自己忘記帶錢、沒有電子支付欲下車領錢，聲稱要去領錢後便一去不返。司機將女子坐「霸王車」的行徑PO上社群網站，沒想到，底下釣出店家指控女子不僅坐霸王車，還在微風南山吃「霸王餐」，怒批其行為根本是慣犯。事件延燒至今，店家透露，女子家屬已主動向其聯繫，除了表達歉意外，也承諾將餐費全額付清。
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
義大遊樂設施異常！遊客卡高空1多分鐘 園方緊急發聲
義大遊樂世界今(10)日上午發生設施運作異常！民眾搭乘「極限挑戰」在最高點卡住長達1多分鐘，最後園方讓設施用滑行的方式讓民眾回到地面，對此，義大遊樂世界表示，因天候影響造成設備偵測異常，該事件無人受傷，已進行保養與檢測。（賴俊佑）
蝦皮平台承諾檢討！小貓受困繳費機狂叫 北投警急搬機器救援
台北市北投區發生小貓受困案件，9日晚間10時許，民眾行經蝦皮購物智取店時發現，裡面傳出一陣陣的貓叫聲，她隨即打電話報案；警方獲報後趕抵現場，初步確認貓叫聲從繳費機台內傳出，警員嘗試搬動繳費機，小貓趁機鑽出縫隙脫困，接著快步跑離現場；對此，蝦皮購物公司表示，針對這次事件處理時間過長致歉，後續亦會檢討流程。
獨家!台北東山路"速限20公里"挨轟搶錢 車主踩雷:超惡質
生活中心／陳堯棋、陳裕霖 台北報導 你看過這樣的超速罰單嗎？近日有網友分享，4月底開車行經北市東山路，竟被開了一張限速20公里的超速罰單，引發熱議。民視新聞獨家訪問到當事人，痛批超級惡質、變相搶錢，砲轟非巷弄道路，為何要限速20公里。實際重回現場，不少轎車、公車駕駛車速都超過20公里。多數人都覺得速限20公里不合理。
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 台電：未造成停電 已動員搶修
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌，警消獲報後派員到場警戒，並通報台電公司等單位，事發原因待釐清。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落，已動員人力搶修。
基隆大雨！路樹傾倒壓高壓線 近2000戶停電待搶修
受滯留鋒面及西南氣流影響，基隆市今天（9日）上午持續強降雨，中山區中和路170號附近樹幹傾倒，壓到高壓纜線，恐影響公共安全，市議員施偉政通知台灣電力派員中午前往搶修，台電人員預估要停電1小時將樹木移除。施偉政指出，今天上午近11點左右，中和里蘇彩雪里長、和慶里陳嘉和里長都接獲民眾通報，在中和路170
快訊／暴雨狂襲溪水瞬間暴漲 3工人受困沙洲險遭洪水吞沒 驚險畫面曝
中部地區持續降下豪大雨，南投國道六號13K今（10）日上午發生3人受困沙洲的意外，3名工程人員在烏溪河床進行橋墩穩固工程，不料溪水瞬間暴漲，3人來不及撤退，連同一台挖土機、一輛休旅車受困河床上，眼看溪水越來越湍急，嚇得趕緊報警。消防局接獲報案，緊急出動動三個分隊、約20名消防隊員，花了近一小時透過垂降設備，順利救出三名工程人員。
別急著入場！她爆台股「獲利全吐光」：一跌就撿是接刀
財經中心／周孟漢報導台股今（8）日賣壓沉重，盤勢開低走弱。加權指數以44507.49點開出後，隨即一路震盪下探，盤中最低觸及42376.86點，單日高低震幅達2694點。面對市場劇烈震盪、全台股民瑟瑟發抖之際，前主播劉涵竹就在臉書大方坦言，光是前兩個交易日的盤整，就已經把自己的獲利全部吐光、再度上演「紙上富貴」，但面對慘綠大盤，她也幽默開示投資人，透露這波跌勢可能只是前奏，浮額起碼要洗 3 天起跳，直喊「明天一跌就撿，高機率是接刀」。
驚悚畫面曝！皇家客運「陽金公路側翻」2人送醫
驚悚畫面曝！皇家客運「陽金公路側翻」2人送醫
240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命
台灣約有240萬名慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，腎受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃含有的楊桃素會在血液中蓄積，並穿過血腦障壁，引發神經毒性，例如噁心、嘔吐、四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇發作、昏迷，甚至死亡。
板橋黑賓士「毒駕拒檢」撞警！警連開8槍逮人…車內查獲毒品
新北市板橋區驚傳槍響，今日（9日）下午5時許，板橋警方在信義路執行巡邏勤務時，發現一輛黑色賓士車形跡可疑，立即上前攔檢，結果駕駛突然拒檢逃逸，過程中還猛踩油門意圖衝撞員警，警方一路追到縣民大道、南雅南路口連開8槍反擊制止，但賓士車仍趁亂脫逃。目前警方已在大觀路一處巷弄內攔下涉案車輛，並逮捕駕駛，並在車內搜出毒品，詳細案發原因仍有待調查釐清。