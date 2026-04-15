生活中心／綜合報導

北捷文湖線又發生異常，上午8點03分，木柵站往萬芳社區站的一部列車，出現車門異常警訊，趕快請車上50名旅客，改搭下一輛列車，由於當時是上班尖峰時間，讓忠孝復興、南京復興等大站月台，被塞爆。

車站滿滿都是人，塞的水洩不通，大家等了又等，就是等不到列車，原來捷運文湖線，又出包，而且越塞越嚴重，從電扶梯到月台，全都被塞爆。列車廣播：「目前萬芳社區站，往木柵站有列車異常。」還有列車，直接停在半路上，民眾反映，不但燈熄了、連冷氣也沒開，讓上班族氣炸了。

廣告 廣告

北捷文湖線列車異常 月台塞爆大排長龍

文湖線出現異常，月台大廳被塞的水洩不通（圖／民視新聞）

民眾：「住這邊他們在這邊上班的會，因為故障而遲到，今天有嘛，（今天早上有）這樣不好。」民眾：「感覺上一年大概幾次這樣的感覺，（同事大概都遲到多久），遲到多久，一個鐘頭左右。」上午8：03分，上班尖峰時間，木柵站往萬芳社區站的列車，發生車門異常，車上50名旅客全被請下車，改搭下一台。

北捷文湖線列車異常 月台塞爆大排長龍

北捷回應，木柵站往萬芳社區站的列車，發生車門異常。（圖／民視新聞）





民眾：「我沒有車上沒有碰過，但是電梯什麼常常維修對嗎，還有下來的地方，要下來的地方，也常常有故障。」算一算，文湖線三年來，就發生13次故障，是所有路線中最高的，該怎麼改善，又不影響疏運，考驗北捷應變能力。





原文出處：北捷文湖線列車異常 月台塞爆大排長龍

更多民視新聞報導

農曆3月小人出沒！謝沅瑾點3生肖有強運

巴黎麵包店切割聲「太中毒」！網笑：根本媽祖降駕

批年輕人不婚不生「沒小孩拜過不好」！命理師遭炎上

