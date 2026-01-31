北捷文湖線列車過站不停！40名乘客延誤搭乘

▲北捷文湖線31日上午發生列車過站不停狀況，約40名乘客受到影響。（示意圖/台北市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 今（31）日上午6時3分，台北捷運文湖線列車，行經內湖站過站不停，讓正在月台等待的乘客相當傻眼，北捷表示，因列車定位訊號異常，未停準月台而過站不停，期間有加強廣播說明，下一班列車約5分後進站載客，約有40人受到影響。

北捷說明，文湖線內湖站往動物園方向列車，進站後未對準月台停妥，行控中心立即依標準作業程序執行過站不停，期間加強廣播說明，下一班列車約5分後進站載客。

北捷初步判斷，是為列車讀取定位標籤訊號暫態異常，導致列車靠站未對準月台，列車已迴送機廠詳加檢修。

