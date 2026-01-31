北捷文湖線異常！列車過站不停 40名旅客受影響

台北捷運文湖線內湖站今天早上6時3分，有一輛列車過站不停，當時月台約有40名旅客。（示意圖／本報資料照片）

台北捷運文湖線內湖站今天早上6時3分，有一輛列車過站不停，當時月台約有40名旅客。北捷表示，因列車定位訊號異常，未停準月台而過站不停，期間有加強廣播說明，下一班列車約5分後進站載客。

北捷說明，文湖線內湖站往動物園方向列車，進站後未對準月台停妥，行控中心立即依標準作業程序執行過站不停，期間加強廣播說明，下一班列車約5分後進站載客；初步判斷為列車讀取定位標籤訊號暫態異常，導致列車靠站未對準月台，列車已迴送機廠詳加檢修。

