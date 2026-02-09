北捷文湖線通勤尖峰傳故障！一度停於站間、人潮塞爆月台

台北捷運文湖線今（9）日上午通勤尖峰時間傳出發生異常。列車停在月台上遲遲未啟動，有民眾說等了7班車才搭上車，月台上也擠滿旅客。

北捷指出，上午8時25分，文湖線南港軟體園區往南港展覽館站間一部列車發生異常警訊，一部列車無法自動行駛、一度停於站間，行控中心依SOP安排人員上車處理，並於8時36分排除，下一部列車約1分鐘後隨即進站載客，目前營運已恢復正常。

台北捷運公司指出，維修人員初步判斷為「控制線路」異常所致，事件處理期間行控中心加強廣播並派員現場引導，該部列車已收回機廠，待維修人員進一步查修釐清。

