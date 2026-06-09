北捷文湖線驚傳「車門異常」！190人往中山國中站換車

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記者高珞曦／綜合報導

北捷文湖線1部列車9日在松山機場站往中山國中站間突然停駛，整部列車停在軌道上，約190位乘客受影響，北捷稍早宣布全線恢復正常營運，初判是車門偵測關閉迴路暫態性異常所致。

北捷文湖線1部列車9日突然卡在軌道上不動，工作人員赴現場調查狀況。（圖／Threads@wade920117授權提供）

目擊民眾在Threads表示，當時列車直接停在軌道上不前進，許多乘客愣在原地，他驚呼「捷運停駛搖滾區，我還第一次遇到」。

台北捷運公司稍早表示，9日傍晚4時59分，文湖線松山機場站往中山國中站站間，1部列車發生車門異常警訊，行控中心依SOP請車上約190位旅客於中山國中站換乘，下一班列車約1分鐘後進站載客，目前全線已恢復正常營運，初步判斷為車門偵測關閉迴路暫態性異常。

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