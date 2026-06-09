北捷文湖線一度異常 190旅客中山國中站換車
（中央社記者陳昱婷台北9日電）台北捷運公司今天表示，一部列車在文湖線松山機場站至中山國中站間出現車門異常警訊，因此安排車上約190名旅客在中山國中站換乘下一部列車，全線已恢復正常營運。
「台北捷運GO」APP約在今天下午5時顯示，文湖線大直站往動物園方向月台因列車發生異常訊息，影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加，建議旅客將通勤時間提前15分鐘，趕時間的旅客請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘。
台北捷運公司說明，一部列車行經文湖線松山機場站至中山國中站間時出現車門異常警訊，因此依標準作業程序，請車上約190名旅客在中山國中站下車，改搭約1分鐘後進站載客的下一部列車，全線恢復正常營運。（編輯：李亨山）1150609
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