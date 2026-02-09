北捷文湖線「這原因」又掛了 上班族擠爆忠孝復興、南京復興站



台北市捷運文湖線今天（9日）上午發生異常，一輛列車因無法自動行駛，造成多班列車被延誤，甚至停在半路上，當時正值上班尖峰期，不少上班族被迫卡在忠孝復興、南京復興等轉線大站內動彈不得。對此，北捷表示事發當下行控中心立刻依SOP處理，異常的列車在8點36就恢復通行，目前已恢復正常。

北捷也說明，該輛異常列車是8點25分從南港軟體園區行駛往南港展覽館時，突然發生異常訊號，當下立即安排人員上車處理，很快就排除，後續經維修人員檢修，初步判斷應該是控制線路異常導致，目前已回到機廠查修。

