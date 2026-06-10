北捷新制上路！國父紀念館站試辦LED閘門 綠燈通行、紅燈停

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票卡感應成功，閘門側邊顯示綠色燈光。北捷提供



為提升旅客進出站效率，及方便掌握票卡感應狀態，台北捷運公司自行研發「閘門LED通行識別指示燈」，即日起於國父紀念館站鄰近5號出口的2座閘門展開試辦，移除原有紅色門檔，透過「綠燈行、紅燈停」的燈號設計，協助旅客快速辨識票卡感應結果，盼在大型活動期間有效加速人潮疏運。

北捷表示，國父紀念館站因鄰近台北大巨蛋，肩負大型活動結束後的人潮疏運任務。為進一步提升通行效率，研發團隊在不影響既有閘門功能的前提下，自行開發「閘門LED通行識別指示燈」系統，並率先選定鄰近5號出口的2座閘門試辦。

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新試辦的系統保留原有閘門螢幕顯示及提示音功能，同時新增視覺化紅、綠燈號設計。旅客持票卡通過閘門時，若感應成功，閘門側邊即會亮起綠色燈光，代表可直接通行；若票卡感應異常或發生問題，則會顯示紅色燈光，提醒旅客前往詢問處洽詢站務人員協助。

北捷指出，透過新增燈號辨識功能，旅客無須特別查看閘門螢幕或等待語音提示，即可立即掌握票卡感應結果，進一步縮短停留時間，提高閘門通行效率。

台北捷運研發團隊說明，系統是在不干擾原有電路及新增光條電氣設備的情況下，透過光條控制板件開發，抓取票卡感應成功與失敗訊號，再精確控制LED光條顯示狀態，讓旅客能以更直覺方式辨識是否可順利通過閘門。

試辦後，閘門也同步移除原有紅色門檔，改以燈號作為主要通行識別機制。北捷認為，未來在大型演唱會、體育賽事等活動散場時，可望有效提升進出站效率，減少旅客停滯及人流壅塞情形。

台北捷運公司表示，後續將持續觀察試辦情況，並蒐集旅客使用意見，作為後續精進服務的重要參考，持續打造更智慧、更貼近旅客需求的捷運運輸環境。

票卡有問題，閘門側邊顯示紅色燈光。北捷提供

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