北捷新增張文條款 「武裝穿搭」恐遭拒絕載運

記者岩祐安、粘菀瑄／台北報導

張文在北車以及中山的無差別攻擊事件震驚全台，造成3位無辜民眾枉死。對此，台北捷運公司也火速祭出新規範，未來乘客若有「配戴防毒面具、武裝穿著」等情況，無正當理由者將會拒載，但北捷也指出為了尊重多元文化，戲服、布偶裝、COSPLAY等等，將不受影響。

帶著防毒面具、手持長刀攻擊民眾，凶嫌張文19日從台北車站一路到中山商圈，一連帶走3條人命，多人受傷，引起全台恐慌，如今北捷新增張文條款，針對服裝作出規範。

記者粘菀瑄、岩祐安：「當時張文就是配戴防毒面罩遮擋面部，躲過警方的初步追查，因此北捷現在正式宣布，未來具有隨機攻擊疑慮服裝，一律禁止入站。」

為了降低隨機攻擊發生機會，北捷規定即日起，若是配戴面罩、面具等等，具有恐攻、武裝樣式的服裝，無正當理由拒絕載運，且經站務人員勸導後仍不願改善者，將依規定請離車站、列車或是捷運系統範圍。

民眾：「（凶嫌）就算戴上（面罩）了，如果民眾沒有逃跑意識，可能還是不夠。」

民眾：「應該是可以啦，因為戴奇怪的面具，讓人家沒辦法看的出來的，狀況是怎麼樣。」

民眾：「起碼我覺得，算是多一份這個，安全的保障吧，因為正常人不會這樣子，遮蓋自己的這個（面部）。」

進站服裝規範增加，民眾心中多一分保障，但就怕未來穿搭限縮，對此北捷指出，為了維護多元文化與個人裝扮表現，戲服、布偶裝、COSPLAY等等，將不會受到影響。

民眾：「萬聖節這種事比較特殊的時候，又不是一年到頭都是萬聖節，特殊的時候可能會稍微放寬一點，但我覺得平時還是嚴格去控制一下會好一點。」

民眾：「我覺得對人民安全來說，這樣是好的，（特殊服裝需求）帶在包包裡、帶去特殊的場地，再去換就好了。」

公共安全全台放大檢視，交通服飾規範北捷先開第一槍，要用政策維護市民安全。

不良行為，請勿模仿！

