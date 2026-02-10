北捷新店站傳有老翁持刀…警找不到人！報案女「1原因」涉誣告罪送辦

北捷新店站日前傳出有人持刀，警方調查後發現是虛驚一場。示意圖／翻攝自北捷臉書

北捷新店站9日晚間傳出有人持刀，警方獲報後立刻趕往現場，但並未發現持刀男子，隨即調閱監視器追查可疑人士。沒想到3個小時後，案件出現反轉，警方成立專案小組調查，並在當天晚間11時許找到報案人吳女，發現吳女含糊其辭，且報案說詞反覆，警方研判有謊報之虞，訊後依未指定犯人誣告罪嫌函送台北地檢署偵辦。

回顧案發經過，9日晚間7時許，北捷新店站傳出有老翁在把玩刀子，有民眾警覺後立刻通報北捷，警方接獲消息後立刻趕往現場，派員全副武裝持盾牌進入搜索，並調閱監視器追查犯人，但始終沒有發現嫌疑人，也無民眾驚慌。警力則在現場保持警戒，並在捷運站周邊巡邏、戒備，確保乘客安全無虞。

廣告 廣告

原本懷疑是一名頭戴帽子的老翁，但反覆確認影像，未發現符合特徵的人。事發3小時後，警方成立專案小組調查，並在晚間11時許找到報案人52歲吳女，她先前稱有看到一名老翁持刀，隨後又改口說是一名女子脖子上項鍊掛個一把小刀，由於吳女說詞反覆，再加上不願配合指認說明，警方研判吳女有謊報嫌疑，訊後依《刑法》第171條未指定犯人誣告罪嫌，函送台北地檢署偵辦。

事實上，未指定犯人的誣告罪，是沒有指定犯人，卻虛構事實向警方通報的誣告犯罪。一般常見的狀況是民眾找不到汽車，因此選擇報案讓警方來找，或是為了惡作劇向警方謊報有人縱火。違者可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。



回到原文

更多鏡報報導

找未成年「台灣甜心」上摩鐵滾床！高雄男付8千完事 下場慘了

拐賣17兒童！人販子余華英「作案細節」再披露 家屬痛心：骨肉分離30年

逾9成日女不敢單穿瑜珈褲！過來人曝「像裸體出門」：會嚇到別人

41J肉聲／高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多