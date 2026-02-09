北捷新店站傳男子在車廂內持刀 警到場未尋獲周邊維持警力戒備

台北捷運新店站今晚傳出有男子在車廂中持刀，警方獲報到場後未發現該男子，現場也無民眾受傷或恐慌，經調閱監視器未見持刀畫面。警方表示，目前仍保持警力在捷運站周邊戒備，並持續調閱監視器搜索中。

新北市警局新店分局表示，今天晚間7時許接獲台北捷運行控中心通報，北捷新店站311次車後三節車廂有男子持刀，需要警方協助。

警方獲報後立即派遣碧潭派出所警力到場，但未發現通報所稱持刀男子，現場也無民眾受傷或恐慌情事。經調閱月台監視器，並未看見有人持刀，通報所稱持刀者為一名老人，警方正比對相似特徵持續搜索中。

警方表示，目前警力持續在捷運站周遭戒備，已調閱監視器畫面及查證相關資料，現場無恐慌或踩踏事件。