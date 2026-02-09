北捷新店站傳男子持刀把玩 警追查可疑戴帽子老翁

新店捷運站傳出有男子持刀把玩，警方在搜尋可疑者。（擷自Google Maps）





台北捷運新店站今天（9日）晚間傳出有男子拿著一把刀反覆把玩，讓不少乘客心驚，警方獲報立即到場，第一時間並未發現男子，後來調閱監視器畫面，懷疑一名頭戴帽子的男子涉嫌，正比對相關特徵人員，現場留警力在捷運站體及周邊持續搜尋、戒備。

今天晚上7點半時，北捷行控中心接獲民眾通報，指稱新店站2號月台有一名男子疑似正拿著利器反覆把玩，行控中心立即通報轄區警方支援。警方到場並未發現持刀男子，慶幸對方也無攻擊行為。調閱監視器影像後，懷疑一名頭戴帽子的老翁，正比對相似特徵者，以釐清對方動機。為了安全起見，警力在現場警戒，並持續於周遭搜尋、戒備。（責任編輯：殷偵維）