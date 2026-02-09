即時中心／梁博超報導

新北市新店警方昨（9）日晚間獲報，指台北捷運新店站內，有7旬老翁於月台把玩刀子，隨即派遣警力前往現場，然而到場後均無任何發現；警方立即成立專案小組，調閱車廂及月台監視器畫面查證。深夜警方循線找到報案人吳姓女子，然而吳女對案情交代不清、且不配合指認說明，研判有謊報之虞，經警詢後依刑法第171條未指定犯人誣告罪嫌，函送台北地檢署偵辦。

新店警分局表示，昨日晚間7時39分接獲北捷行控中心來電，稱新店捷運站有位老伯伯帶小刀，請盡速派員處置；分局立即派遣警力前往現場了解，然而到場後員警並未發現通報中所稱之持刀男子，亦無發現傷者與民眾恐慌情事。

廣告 廣告

現場警力保持警戒，持續於捷運站體周遭搜尋、戒備，並立即成立專案小組調閱車廂及月台監視器畫面查證，無發現符合特徵之對象。

經專案小組於同日23時許循線找尋報案人52歲吳姓女子，然而該女對案情含糊其辭、交代不清，且不配合指認說明，研判有謊報之虞。經警詢後，依刑法第171條未指定犯人誣告罪嫌，函送台北地檢署偵辦。

快新聞／北捷新店站驚傳老翁持刀！警攜盾牌搜索未果 報案人涉誣告罪遭送辦

後警方循線找到報案人吳女，然而她卻對案情交代不清、且不配合指認說明，研判有謊報之虞。（圖／民視新聞翻攝）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／北捷新店站驚傳老翁持刀！警攜盾牌搜索未果 報案人涉誣告罪遭送辦

更多民視新聞報導

日改選麻生太郎成焦點！自介「期待海賊王連載」 高市早苗喜歡重金屬和阪神虎

科技股回穩！美股全面收漲 台指期盤後漲262點

好天氣剩今天「高溫飆26度」！週三鋒面、冷氣團降臨轉濕冷

