北捷新店線騷動1乘客奔跑受傷 警加強安全維護、籲安心搭乘

25日晚上8時30分左右，.一名男子由母親陪同搭乘北捷松山新店線往松山方向列車，因遭其他旅客不慎碰撞，情緒不穩定進而敲打車窗。北捷表示，其母雖全程在旁陪伴，但引發其它乘客騷動奔跑，導致物品散落。

經警方到場處置，行車專員也對車廂進行安撫廣播，確認現場有1名婦人在奔跑中受傷，將其送醫。為避免後續騷動，警方護送該母子自北門站出站，確認非攻擊事故。

警方表示，針對各捷運站人潮出入口、月台及地下街，皆加強安全維護，提高見警率，請旅客安心搭乘。

旅客搭乘過程如遇可疑人事有異常舉動時，可按壓車廂緊急通話鈕，或立即就近向站務人員求助，或撥打110報案電話，警方接獲報案後將立即趕赴現場，確保大眾搭乘捷運安全。



