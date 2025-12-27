北捷新規上路「這些穿著」拒載！網揪1事酸：抓錯重點

生活中心／張予柔報導



台北捷運日前發生隨機攻擊致死事件，引發社會對大眾運輸安全的高度關注。為回應外界對乘車環境的疑慮，台北捷運公司近日公告最新乘車規範，正式增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，針對可能引發安全疑慮的穿著樣態設下限制。不過新制上路後，隨即在網路上掀起熱烈討論，支持與反對聲浪交錯，也讓北捷的安全管理方向再度成為焦點。





旅客若無正當理由，佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔等引發他人不安的裝扮，可依法拒絕運送。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

北捷指出，即日起旅客若無正當理由，佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具，或穿著具有恐怖攻擊、武裝意象等足以引發他人不安的裝扮，經站務人員勸導仍不配合者，將可依法拒絕運送，必要時也會會同警方，強制或護送旅客離開站體或車廂。北捷強調，相關規範已完整公告於官方網站，目的在於維護捷運系統安全與整體乘車秩序。





網友質疑疑政策「抓錯重點」，直言真正有心犯案者不會刻意在外觀上引人注意。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

至於戲服、布偶裝及COSPLAY等裝扮，北捷說明，原則上仍比照一般旅客規定辦理，若裝扮本身可能影響站內動線、妨礙視線或引發安全疑慮，仍可能遭到勸導，甚至限制搭乘。然而新制公布後，不少網友質疑政策「抓錯重點」，直言真正有心犯案者不會刻意在外觀上引人注意，「穿得奇怪不等於危險」，也有人提及過去鄭捷案件，認為僅從服裝著手，無法有效防堵隨機攻擊事件。

民眾將焦點轉向北捷的設備與管理問題，留言痛批「監視器壞掉不先修」。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

另有不少民眾將焦點轉向北捷既有的設備與管理問題，留言痛批「監視器壞掉不先修」、「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，認為與其限制乘客穿著，不如優先強化即時監控系統、增加站內與車廂的見警率，或評估在重要車站入口增設X光機、金屬探測門及行李安檢機制，才能真正強化公共安全。



