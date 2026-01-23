北捷新規今起上路！旅客搭車「禁用行動電源」 117車站配起火應變工具

記者柯美儀／台北報導

北捷安全衛生處處長林榮輝宣布，即日起進入捷運系統勿使用行動電源充電。（圖／記者柯美儀攝影）

台北板南線列車1月16日晚間發生行動電源起火冒煙事件，車上約450名旅客受影響；日本東京地鐵日比谷線21日上午也傳出列車車廂內行動電源起火。針對接續傳出的行動電源起火事件，北捷今（23）日下午開記者會說明最新規範及緊急處理方式，宣布進入捷運系統「勿使用行動電源充電」，這次採取的是「宣導」措施，希望旅客能重視行動電源的安全性，進入捷運系統後請勿使用，並妥善保管。

鑒於近期國內外發生行動電源自燃冒煙事件，北捷安全衛生處處長林榮輝今在記者會受訪時表示，目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全，北捷詢問專家並進行討論後，決議進入捷運系統「勿使用行動電源充電」。

廣告 廣告

台北板南線列車16日發生行動電源起火事件，行動電源焦黑損毀。（圖／記者柯美儀攝影）

如果旅客進入北捷仍然使用行動電源，最嚴重會有什麼處置？林榮輝強調，目前仍以宣導為主，如果同仁巡視時發現旅客使用行動電源，會以委婉方式勸導，提醒旅客注意自身及捷運系統安全，請勿使用行動電源，仍是以宣導為主。

不過，林榮輝也說，如果旅客因使用或保管不慎導致行動電源自燃，進而引發火災、造成公共安全實質影響，將依法究辦並進行求償，求償金額會視實際損失而定，可能包含設備損失及營運損失，金額可大可小。

林榮輝指出，113年至今，北捷共發生5起行動電源自燃事件。（圖／記者柯美儀攝影）

林榮輝提到，113年至今，北捷共發生5起行動電源自燃事件，其中3起發生在列車內，2起發生在車站範圍內，雖然尚未造成擴大危害，但日本相關案例已清楚顯示，行動電源若在包包、外套內自燃並引發其他火災，風險相當高。

此外，林榮輝指出，捷運站內確實有行動電源租借服務，這屬於服務性質，「我們仍會加強宣導，即便有租借服務，旅客進入捷運系統後仍請勿使用行動電源，並妥善保管」。

北捷表示，已於全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具，供站務人員第一時間處置，配置內容包括鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水等，提醒旅客，一旦有行動電源自燃、冒煙事件，即依消防單位建議進行緊急處置，並立即通報110、119。

北捷於全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具。站務人員親自示範使用方法。（圖／記者柯美儀攝影）

北捷於全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具。站務人員親自示範使用方法。（圖／記者柯美儀攝影）

更多三立新聞網報導

這行業年終領最多！企業平均發1.58個月 創15年來新高

限定2天！高鐵加碼12班「5折優惠列車」 大學生快搶票

無照帶班20年！連鎖幼兒園師「4天踢踹童50次」：不能告訴媽媽

紅燈亮起「1行為」5400元飛了！一堆駕駛超常犯 正確交通規定曝

