北捷新規即日起上路 搭車時禁用行動電源

捷運系統接連出現行動電源自燃事件，對密閉空間的行車安全形成潛在風險。台北捷運公司今(23)日完成相關安全應變整備，同步公告，旅客進入捷運系統範圍內應避免使用行動電源充電，若因使用或保管不慎導致失火、列車延誤或設備損壞等公共危險，將依法究辦並進行求償。

近3年捷運系統內已發生5起行動電源自燃或冒煙案例，其中3起發生於列車上、2起在捷運設施範圍內，雖未造成人員傷亡，但已實際影響行車與乘車秩序。日前板南線列車因旅客攜帶的行動電源冒煙，引發車廂內短暫混亂，約450名旅客須改搭後續列車，延誤行程。

廣告 廣告

類似狀況亦出現在國外，日本東京日前發生地鐵列車車廂內行動電源起火，火舌一度竄升至接近頭部高度，使得整條路線暫停營運，再度凸顯鋰電池產品在大眾運輸密閉空間中的高風險特性。

為了保護乘客安全，台北捷運公司已於全線117個車站，完成行動電源滅火緊急應變設備配置，包括鐵桶、夾具、耐熱手套及瓶裝水等器材，以利站務人員在第一時間依消防專業建議進行降溫處置，並同步通報警消單位，避免火勢擴大。

至於國內其他軌道運輸路線，尚未針對行動電源使用訂出明確禁令。高鐵採取「不離身、不充電、不托運」的控管原則，台鐵則以柔性宣導為主，提醒旅客妥善保管隨身鋰電池產品。各單位皆強調，若因不當運用引發火警或使營運受到影響，須依法負擔相應法律與賠償責任。

台北捷運公司內部安全評估認為，捷運人流密集、空間封閉，行動電源一旦發生熱失控，後果難以預測，因此比照航空運輸「途中禁用」的管理邏輯，明確宣導立場，巡查過程中如發現旅客使用行動電源充電，將以勸導方式請其停止。

行動電源事故多與外殼變形、異常發熱、金屬異物接觸、邊充邊用，或放置於衣物口袋摩擦等情況有關。北捷提醒旅客，選購符合國家標準、通過檢驗的合格產品，並隨時留意器材狀態；相關事件不僅影響行車安全，也可能引起旅客恐慌與營運中斷，已向交通部反映，建議研議全國一致的管理與使用規範。

原文出處

延伸閱讀