北捷新規！禁戴防毒面具、頭盔進站 違者直接拒載+報警

台北捷運公司於今（24）日宣布，即日起禁止旅客無正當理由攜帶防毒面具、頭盔或其他類似裝備進入捷運站，若經勸導仍不改善，將拒絕運送，並視情節通報警方處理。

本月19日，27歲嫌犯張文在台北市台北車站及中山商圈進行一系列隨機殺人攻擊，導致4人死亡、11人受傷（含嫌犯本人）。事件發生後，台北捷運公司為加強公共安全，緊急修訂《旅客進站裝扮應行注意事項》。

根據公告內容，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣的服飾，經站務人員勸導未改善，將依規定拒絕運送。若旅客拒絕配合改善，捷運站及車內人員可依《台北捷運系統旅客須知》第7點第2款，聯合警方強制或護送旅客離開捷運系統範圍。

然而，台北捷運公司也強調，對於多元文化及個人裝扮意願表示尊重，戲服、布偶裝及Cosplay等情況，原則上仍依一般乘車規範處理，不另行限制。

回顧案發當天，張文於下午3時48分起連續縱火，隨後於4時59分進入台北地下街，戴上防毒面具並丟擲煙霧彈與汽油彈，短短4分鐘內造成多名民眾受傷。5時27分，他快速變裝後混入人群，並轉向中山地下街方向展開新一輪攻擊，最終在逃入誠品生活南西店後墜樓身亡。

台北捷運公司呼籲旅客遵守新規，並表示詳細規範可至官網查詢。

