北捷新閘門 民怨感應區偏低

台北捷運明年起將開放多元支付，民眾可使用信用卡、行動支付等方式進出閘門，不過，台北市議員詹為元指出，不少民眾反映新式閘門信用卡感應區位置偏低不符合人體工學，使用時需彎腰甚至不易找到靠卡處，整體操作也不夠直覺，呼籲北捷應改善。北捷回應，正式上路前會加註清楚標示，協助旅客辨識感應位置。

因應多元支付盛行，北捷於10月起陸續完成閘門更新設置，並同步開始測試，預計明年1月起開放掃描QR code乘車碼，信用卡付款功能也將於1月起展開6個月測試，若測試順利，將於明年7月全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘）功能。

詹為元指出，新式閘門開放測試後，部分民眾反映信用卡感應位置偏低，且與原有悠遊卡感應區域不同，使用時不易找到、不易辨識，且需彎腰才能感應，刷卡位置不符合人體工學，整體操作也不夠直覺。

他表示，北捷肩負雙北市民通勤的重責大任，平均每天服務超過200萬旅客人次，新式閘門只要刷卡位置不直覺，稍加卡關就容易在尖峰時間造成人潮排隊、塞車，因此北捷更應該立即把民眾反映的使用問題完整彙整，除了在明顯處標示刷卡位置，也可透過醒目的箭頭標示，讓民眾一眼就知道如何使用。

北捷回應，閘門更新共計安裝2361套多元支付外掛箱體，設計原則在不變動原有閘門箱體結構前提下，以延伸箱體方式新增QR code掃描區及信用卡感應區，感應區配置採「QR code在上、信用卡在下」，主要是為了區隔感應範圍避免訊號干擾。

北捷說，感應區高度是參考衛福部民國106年至109年「男女平均身高」的統計資料，並依不同支付工具操作特性調整。QR code掃描區置於上方，利於旅客持手機對準掃描；信用卡感應區以下方約60度夾角配置，可有效降低Apple手機於出示QR code時，從手機錢包跳出信用卡干擾。

北捷強調，外掛箱體的信用卡感應區雖相對較低，但因信用卡感應本身無方向性，經實測確認不影響旅客操作便利性及通行速度，未來開放前會加註清楚標示，協助旅客辨識感應位置。