北捷旅客搭電扶梯跌倒 波及後方7旅客釀1傷

穿著黃色外套的婦女，在電扶梯上突然向後跌倒，導致後方7位民眾撞成一團，其中1人腿部受傷送醫。這起意外發生在10日上午10時許，台北捷運亞東醫院站有1名女性旅客，從月台往大廳方向搭乘電扶梯，疑似重心不穩而摔倒，所幸當時有熱心旅客立即按壓「緊急停機鈕」，北捷也立即派員前往處理。

台北捷運旅客陳小姐說道，「大家趕著要上下班的時候有沒有，沒有踏穩那個平階的時候，然後也沒有扶好，東西又很多的時候，可能會不小心就跌下來。」

台北捷運旅客張先生認為，「可能就是她速度太快了吧，走路太快的話通常都會絆倒，如果我們走得快的話也一樣會絆倒。」

回顧近期台北捷運發生多起電扶梯跌倒受傷事故，例如去（2024）年5月，龍山寺站有1名老翁在電扶梯跌倒；接著11月在信義安和站，有位年長婦女疑似倚靠側板，重心不穩而摔倒；今（2025）年10月，有旅客的拖鞋及長裙被卡在電扶梯縫隙。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，「能夠間隔1個階梯、甚至2個階梯，然後有風險意識的話，就做一些風險預防，手的話儘量要抓穩我們的扶把。」

台北捷運指出，後續電扶梯經檢視設備正常後，恢復運轉，並呼籲旅客搭乘電扶梯時務必緊握扶手、站穩踏階，搭乘電扶梯時禁止奔跑、禁止嬰兒車、推車及自行車等進入；若攜帶大型行李、衝浪板及低音提琴，也不可搭電扶梯，建議改搭電梯比較安全；若有旅客違反相關規定且勸導不聽者，可依《大眾捷運法》處以新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。