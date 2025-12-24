北捷明設置余家昶悼念牆規劃留言板 籲民眾勿擺放物品

許多民眾自發獻花悼念余家昶先生。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕1219台北捷運連續攻擊事件，57歲的余家昶發現兇嫌投擲煙霧彈英勇上前阻止，不幸遭兇嫌殺害，許多民眾也自發前往台北車站B1層獻花表達心意。台北捷運公司表示，25日將會於通往M7出口店鋪的2面施工圍牆上，設置暫時性的悼念牆，並呼籲民眾不要放置食物。

北捷指出，暫時性的悼念牆25日即會設置，悼念牆上規劃有留言板，也設計了線上留言區，讓民眾寫下想向余先生說的話。而由於通道狹小，希望獻花區只要放置花束，不要再擺放飲料、食物等物品。

廣告 廣告

北捷表示，即日起，除持續由車站人員定時巡查維護外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存；若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反相關事項者將立即報警。

北捷說，對於余先生義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後隨時與家屬保持聯繫。希望前來致意的民眾，配合場地的維護規定，共同守護這個屬於大家的園地。

【看原文連結】

更多自由時報報導

余家昶英勇犧牲！捷運台北車站B1設悼念牆

兒子犯下滔天大錯 張文父母哽咽下跪道歉

余家昶捨命阻張文 余家人暖心回捐200萬元善款

張文預定另一家旅館當第二據點？ 警初步發現未完成付款

